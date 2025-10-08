október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képzés

32 perce

Ilyen a jó falugondnok – A vasi Lócson kaptunk bepillantást a munkába

Címkék#Falugondnokok képzése Lócs#Lócs#szolgálat#Bogáti András

A végéhez közeledik az új falugondnokok idei képzése. Szerdán a Vas vármegyei Lócson kaptak - és velük együtt kaptunk mi is - bepillantást és gyakorlati útmutatót ebbe a színes munkakörbe. A jó falugondnok a település lelke és mindenese.

Cseh-Egyed Bernadett
Ilyen a jó falugondnok – A vasi Lócson kaptunk bepillantást a munkába

Fotó: CSEH GABOR

Elméleti órák és terepgyakorlat is része annak a 170 órás képzésnek, amelyet valamennyi, újonnan munkába álló falugondnoknak el kell végezne. Az alapképzés írásbeli dolgozattal és szóbeli vizsgával zárul, majd évente kreditpontos továbbképzéssel bővül.  

Pietrowski Zoltán, Lócs falugondnoka
Pietrowski Zoltán, Lócs falugondnoka
Fotó: Cseh Gábor

Falugondnokok képzése Lócson

Bogáti András nem először tartott órát ökológiai gondolkodás és vidékfejlesztés témában, de első ízben döntött úgy: a tantermen kívül, autentikus helyszínen fogadja a résztvevőket. - Ez egy nagyon becsületreméltó pozíció, a falugondnokok tartják a kapcsolatot a település apraja-nagyjával. Szeretném felhívni a figyelmüket, ha valaki a megszokottnál jóval szomorúbb vagy vidámabb, oka lehet, járnak utána. Aki az időseknél kidobandó, régi tárgyat talál – inkább gyűjtse össze, rendezze tárlattá. A régi történeteket pedig célszerű papírra vetni – sorolta ötleteit. Bogáti András kiemelte: Lócs jó példa arra is, hogyan tartsuk rendben a környezetünket: a rózsák ültetétésétől kedve a madár- és denevérodúk kihelyezéséig. Itt számos jó példát láthatnak egy helyen.  

Nagy megtiszteltetés, hogy ránk gondolt, és bemutatkozhat Lócs a  falugondnoki szolgálat oldaláról is. 2020 óta működik a szolgálat a településen, a képviselő-testület részéről merült fel az ötlet, mert sok az idős lakos, akik egyre nehezebben mozdulnak ki otthonról - fogalmazott Horváth Ildikó polgármester. Hozzátette: Pietrowski Zoltán személyében meg is találták a falugondnokukat. Ő, ha kell tüzelőt hord, füvet nyír, bevásárol, kiváltja a gyógyszereket, ebédet visz, és a szomszéd faluban rendelő háziorvoshoz szállítja a lakókat.  - A jó falugondnok mindenkivel megtalálja a közös hangot, ezermester, nyitott személyiség, szociálisan érzékeny - összegzett a polgármester. A 96 lelkes Lócson egyébként 15-20-an élnek rendszeresen a falugondnoki szolgáltatással.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu