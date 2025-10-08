32 perce
Ilyen a jó falugondnok – A vasi Lócson kaptunk bepillantást a munkába
A végéhez közeledik az új falugondnokok idei képzése. Szerdán a Vas vármegyei Lócson kaptak - és velük együtt kaptunk mi is - bepillantást és gyakorlati útmutatót ebbe a színes munkakörbe. A jó falugondnok a település lelke és mindenese.
Fotó: CSEH GABOR
Elméleti órák és terepgyakorlat is része annak a 170 órás képzésnek, amelyet valamennyi, újonnan munkába álló falugondnoknak el kell végezne. Az alapképzés írásbeli dolgozattal és szóbeli vizsgával zárul, majd évente kreditpontos továbbképzéssel bővül.
Falugondnokok képzése Lócson
Bogáti András nem először tartott órát ökológiai gondolkodás és vidékfejlesztés témában, de első ízben döntött úgy: a tantermen kívül, autentikus helyszínen fogadja a résztvevőket. - Ez egy nagyon becsületreméltó pozíció, a falugondnokok tartják a kapcsolatot a település apraja-nagyjával. Szeretném felhívni a figyelmüket, ha valaki a megszokottnál jóval szomorúbb vagy vidámabb, oka lehet, járnak utána. Aki az időseknél kidobandó, régi tárgyat talál – inkább gyűjtse össze, rendezze tárlattá. A régi történeteket pedig célszerű papírra vetni – sorolta ötleteit. Bogáti András kiemelte: Lócs jó példa arra is, hogyan tartsuk rendben a környezetünket: a rózsák ültetétésétől kedve a madár- és denevérodúk kihelyezéséig. Itt számos jó példát láthatnak egy helyen.
Nagy megtiszteltetés, hogy ránk gondolt, és bemutatkozhat Lócs a falugondnoki szolgálat oldaláról is. 2020 óta működik a szolgálat a településen, a képviselő-testület részéről merült fel az ötlet, mert sok az idős lakos, akik egyre nehezebben mozdulnak ki otthonról - fogalmazott Horváth Ildikó polgármester. Hozzátette: Pietrowski Zoltán személyében meg is találták a falugondnokukat. Ő, ha kell tüzelőt hord, füvet nyír, bevásárol, kiváltja a gyógyszereket, ebédet visz, és a szomszéd faluban rendelő háziorvoshoz szállítja a lakókat. - A jó falugondnok mindenkivel megtalálja a közös hangot, ezermester, nyitott személyiség, szociálisan érzékeny - összegzett a polgármester. A 96 lelkes Lócson egyébként 15-20-an élnek rendszeresen a falugondnoki szolgáltatással.