Ilyen a jó falugondnok – A vasi Lócson kaptunk bepillantást a munkába

Elméleti órák és terepgyakorlat is része annak a 170 órás képzésnek, amelyet valamennyi, újonnan munkába álló falugondnoknak el kell végezne. Az alapképzés írásbeli dolgozattal és szóbeli vizsgával zárul, majd évente kreditpontos továbbképzéssel bővül.

Pietrowski Zoltán, Lócs falugondnoka

Fotó: Cseh Gábor

Falugondnokok képzése Lócson

Bogáti András nem először tartott órát ökológiai gondolkodás és vidékfejlesztés témában, de első ízben döntött úgy: a tantermen kívül, autentikus helyszínen fogadja a résztvevőket. - Ez egy nagyon becsületreméltó pozíció, a falugondnokok tartják a kapcsolatot a település apraja-nagyjával. Szeretném felhívni a figyelmüket, ha valaki a megszokottnál jóval szomorúbb vagy vidámabb, oka lehet, járnak utána. Aki az időseknél kidobandó, régi tárgyat talál – inkább gyűjtse össze, rendezze tárlattá. A régi történeteket pedig célszerű papírra vetni – sorolta ötleteit. Bogáti András kiemelte: Lócs jó példa arra is, hogyan tartsuk rendben a környezetünket: a rózsák ültetétésétől kedve a madár- és denevérodúk kihelyezéséig. Itt számos jó példát láthatnak egy helyen.

Nagy megtiszteltetés, hogy ránk gondolt, és bemutatkozhat Lócs a falugondnoki szolgálat oldaláról is. 2020 óta működik a szolgálat a településen, a képviselő-testület részéről merült fel az ötlet, mert sok az idős lakos, akik egyre nehezebben mozdulnak ki otthonról - fogalmazott Horváth Ildikó polgármester. Hozzátette: Pietrowski Zoltán személyében meg is találták a falugondnokukat. Ő, ha kell tüzelőt hord, füvet nyír, bevásárol, kiváltja a gyógyszereket, ebédet visz, és a szomszéd faluban rendelő háziorvoshoz szállítja a lakókat. - A jó falugondnok mindenkivel megtalálja a közös hangot, ezermester, nyitott személyiség, szociálisan érzékeny - összegzett a polgármester. A 96 lelkes Lócson egyébként 15-20-an élnek rendszeresen a falugondnoki szolgáltatással.