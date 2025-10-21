október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összegzés

1 órája

Megtaláltuk a vasi fantom társasházat

Címkék#Zseboroszlán Alapítvány#kórházban#Dr Grassely Magdolna#fantom társasház#professzor

Vaol.hu

Hihetetlen, évtizedeken át csak névleg létezett ez a vasi fantom társasház! - Körmend legnagyobb épülete 208 lakással és 64 garázzsal csak névleg volt társasház hosszú éveken át. Nem volt sem vezetősége, sem ellenőrző szerve, sem bankszámlája. A szabálytalan állapot augusztus végén szűnt meg. 

fantom
Évtizedeken át csak névleg létezett ez a vasi fantom társasház! 
Forrás: VN

Hogyan ismerjük fel a mérgező gombát? Fiedler Rita szombathelyi gombaszakértő válaszol

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy felismerjük, ha mérgező gomba került a kosarunkba. Fiedler Rita, a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok gomba-szakellenőre értékes tanácsokat adott a témában. Elsőként arra voltunk kíváncsiak melyek most az évszakra jellemző mérgező gombafajok, amikkel a legtöbben összekeverik az ehetőket?

Vármegyei I.: először kapott ki a Haladás!

A 9. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: Sárváron vesztette el veretlenségét a Haladás.

Söpte-Lukácsháza vármegyei I. osztályú focimeccs

Fotók: Unger Tamás

Örökségéből 8 milliót adott a Zseboroszlán Alapítvány adományához a vasi származású professzor

Nagy értékű, hiánypótló készüléket adományozott a Zseboroszlán Alapítvány a szombathelyi kórháznak. Az eszköz beszerzését jelentős összeggel segítette egy magánszemély. A részletekről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót a kórházban, ahol a Zseboroszlán Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Grassely Magdolna elmondta: a készülék a súlyos oxigénhiányos állapotban világra jövő gyermekeknek segít.

11 milliós készüléket kapott a Markusovszky-kórház

Fotók: Cseh Gábor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu