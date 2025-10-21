1 órája
Megtaláltuk a vasi fantom társasházat
Hihetetlen, évtizedeken át csak névleg létezett ez a vasi fantom társasház! - Körmend legnagyobb épülete 208 lakással és 64 garázzsal csak névleg volt társasház hosszú éveken át. Nem volt sem vezetősége, sem ellenőrző szerve, sem bankszámlája. A szabálytalan állapot augusztus végén szűnt meg.
Hogyan ismerjük fel a mérgező gombát? Fiedler Rita szombathelyi gombaszakértő válaszol
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy felismerjük, ha mérgező gomba került a kosarunkba. Fiedler Rita, a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok gomba-szakellenőre értékes tanácsokat adott a témában. Elsőként arra voltunk kíváncsiak melyek most az évszakra jellemző mérgező gombafajok, amikkel a legtöbben összekeverik az ehetőket?
Vármegyei I.: először kapott ki a Haladás!
A 9. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: Sárváron vesztette el veretlenségét a Haladás.
Söpte-Lukácsháza vármegyei I. osztályú focimeccsFotók: Unger Tamás
Örökségéből 8 milliót adott a Zseboroszlán Alapítvány adományához a vasi származású professzor
Nagy értékű, hiánypótló készüléket adományozott a Zseboroszlán Alapítvány a szombathelyi kórháznak. Az eszköz beszerzését jelentős összeggel segítette egy magánszemély. A részletekről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót a kórházban, ahol a Zseboroszlán Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Grassely Magdolna elmondta: a készülék a súlyos oxigénhiányos állapotban világra jövő gyermekeknek segít.
11 milliós készüléket kapott a Markusovszky-kórházFotók: Cseh Gábor