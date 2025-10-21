Megtaláltuk a vasi fantom társasházat

Hihetetlen, évtizedeken át csak névleg létezett ez a vasi fantom társasház! - Körmend legnagyobb épülete 208 lakással és 64 garázzsal csak névleg volt társasház hosszú éveken át. Nem volt sem vezetősége, sem ellenőrző szerve, sem bankszámlája. A szabálytalan állapot augusztus végén szűnt meg.

Forrás: VN