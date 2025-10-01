Kilőttek egy farkast Ausztriában

Kedden éjszaka lőtték ki Leisachban, Kelet-Tirolban vadászok azt a farkast, aki a már egy ideje tizedelte a juhokat a környékbeli településeken - írta meg az ORF. Az osztrák média úgy tudja, egy másik példány kilövését is elrendelték. Mint írják, már szeptember közepe óta öt elhullott juhot találtak Leisach hegyi legelőin, további tíz pedig eltűnt. A tartományi kormány emiatt szeptember 22-én kiadta a kilövési engedélyt. A most elejtett állatot Innsbruckba, az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökséghez (AGES) szállították vizsgálatra.

Forrás: ORF

Farkastámadások a lakott területek közelében

Szeptember 27-én és 29-én Nußdorf-Debantban és Oberlienzben több juhot is megtámadtak. Összesen 12 állat pusztult el, hat megsérült, egyet a sérülései miatt le kellett ölni, hét juh pedig eltűnt. A szakértők szerint egyértelmű a gyanú, hogy a támadásokért farkas felelős, ráadásul az eset a lakott területek közvetlen közelében történt. Josef Geisler (ÖVP) tartományi kormányfő-helyettes hangsúlyozta:

A sorozatos támadások a falvak mellett azt mutatják, hogy ez a farkas elvesztette az emberekkel szembeni ösztönös óvatosságát, ami biztonsági kockázatot jelent. Ilyenkor gyorsan kell cselekednünk.

Még hét kilövési engedély van érvényben

A tartomány kedden újabb kilövési engedélyt adtak ki egy fenyegetést nyújtó farkasra a Lienz járásban, amely nyolc hétig érvényes. Idén eddig 26 hasonló rendelet született, ezek közül jelenleg hét van hatályban: négy Innsbruck-Landban, kettő Tiroler Unterlandban és egy a Lienz járásban. Hat engedélyt már teljesítettek a vadászok.