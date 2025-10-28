október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadállat

1 órája

Újabb farkast lőttek ki Ausztriában

Címkék#Ausztria#kilövés#farkas

Szombaton egy újabb „problémás farkast” öltek meg a Zwettl járásban. Az illetékes állami kormányhivatal kedden jelentette be.

Vaol.hu

Az ORF arról számolt be, hogy a farkas kilövése előtt többször látták az állatot. A sajtóközlemény szerint többször megközelítette a lakóhelyeket. A farkas eltávolítását kérelmezték Alsó-Ausztria tartománynak, és az állami szakértők azonnal elvégezték a felmérést.

Kilőtték a farkast.
Kilőtték a farkast.
Forrás: orf

Farkaspopuláció Ausztriában

Ha a problémás farkasok településekhez közelednek, és ezáltal veszélyeztetik az emberek biztonságát, akkor természetesen el lehet őket űzni vagy kilőni. Az alsó-ausztriai farkasrendelet az emberek, az állatállomány és a háziállatok farkastámadásokkal szembeni védelmét szolgálja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu