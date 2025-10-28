Újabb farkast lőttek ki Ausztriában

Az ORF arról számolt be, hogy a farkas kilövése előtt többször látták az állatot. A sajtóközlemény szerint többször megközelítette a lakóhelyeket. A farkas eltávolítását kérelmezték Alsó-Ausztria tartománynak, és az állami szakértők azonnal elvégezték a felmérést.

Kilőtték a farkast.

Forrás: orf

Farkaspopuláció Ausztriában

Ha a problémás farkasok településekhez közelednek, és ezáltal veszélyeztetik az emberek biztonságát, akkor természetesen el lehet őket űzni vagy kilőni. Az alsó-ausztriai farkasrendelet az emberek, az állatállomány és a háziállatok farkastámadásokkal szembeni védelmét szolgálja.