október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikerek

1 órája

A szombathelyiek pavilonja bizonyult a legszebbnek

Címkék#Budapest#pavilon#kézműves

A FÉHE Nonprofit Kft. az idei évben immáron ötödik alkalommal vett részt Budapesten, a Vajdahunyad várában és környékén megrendezett Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron.

Vaol.hu
A szombathelyiek pavilonja bizonyult a legszebbnek

A rendezvényre kilátogatók ízelítőt kaphattak többek között a közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből előállított befőttekből, szörpökből, savanyúságokból, tejtermékekből. A szombathelyi FÉHE Nonprofit Kft. a foglalkoztatottak által készített gravírozott és kézműves termékekkel érkezett a vásárra, még kézműves foglalkoztatóval is kedveskedtek a látogatóknak: a vállalkozó kedvű gyermekek és kreatív felnőttek színes dobozkákat és hűtőmágneseket készíthettek.  

A szombathelyi FÉHE Nonprofit Kft. standja lett a legszebb
 A szombathelyi FÉHE Nonprofit Kft. standja lett a legszebb
Fotó: VN

FÉHE-siker Budapesten

 A látogatóknak lehetőségük volt a legszebb pavilonra szavazni. A voksok alapján az idei évben a vásár közönség díját a szombathelyi csapat kapta meg. A FÉHE Kft. egy kisebb ünnepségen süteménnyel, üdítővel és elismerő szavakkal köszönte meg a termékeket készítők munkáját csütörtökön.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu