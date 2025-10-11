A szombathelyiek pavilonja bizonyult a legszebbnek

A rendezvényre kilátogatók ízelítőt kaphattak többek között a közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből előállított befőttekből, szörpökből, savanyúságokból, tejtermékekből. A szombathelyi FÉHE Nonprofit Kft. a foglalkoztatottak által készített gravírozott és kézműves termékekkel érkezett a vásárra, még kézműves foglalkoztatóval is kedveskedtek a látogatóknak: a vállalkozó kedvű gyermekek és kreatív felnőttek színes dobozkákat és hűtőmágneseket készíthettek.

A szombathelyi FÉHE Nonprofit Kft. standja lett a legszebb

Fotó: VN

FÉHE-siker Budapesten

A látogatóknak lehetőségük volt a legszebb pavilonra szavazni. A voksok alapján az idei évben a vásár közönség díját a szombathelyi csapat kapta meg. A FÉHE Kft. egy kisebb ünnepségen süteménnyel, üdítővel és elismerő szavakkal köszönte meg a termékeket készítők munkáját csütörtökön.