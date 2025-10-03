Jobbulást!
1 órája
Megműtötték Celldömölk polgármesterét
Karrögzítővel látható az elmúlt napokban megjelent fotókon Celldömölk polgármestere. Fehér László maga jelentette be közösségi oldalán: megműtötték.
A múlt heti testületi ülést követően tervezett vállműtéten estem át az asztaliteniszezés során szerzett sérülésem miatt, de ma reggel már visszatértem a munkába - jelentette be közösségi oldalán Fehér László polgármester. Azóta már több eseményről posztolt oldalán: a képeken karrögzítővel látható, de ez munkakedven és munkabírásán mit sem változtat.
Megműtötték Fehér László polgármestert
Ezúton is gyors felépülést kívánunk Celldömölk polgármesterének!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre