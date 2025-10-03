október 3., péntek

Megműtötték Celldömölk polgármesterét

Karrögzítővel látható az elmúlt napokban megjelent fotókon Celldömölk polgármestere. Fehér László maga jelentette be közösségi oldalán: megműtötték.

A múlt heti testületi ülést követően tervezett vállműtéten estem át az asztaliteniszezés során szerzett sérülésem miatt, de ma reggel már visszatértem a munkába - jelentette be közösségi oldalán Fehér László polgármester. Azóta már több eseményről posztolt oldalán: a képeken karrögzítővel látható, de ez munkakedven és munkabírásán mit sem változtat. 

Fotó: facebook

Ezúton is gyors felépülést kívánunk Celldömölk polgármesterének! 

