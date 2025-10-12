31 perce
A fejtetűt megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni felelőtlenség
A tetvesség bárkivel előfordulhat, ha tetűt vagy serkét találunk, azonnal kezelni kell. Az őszi időszakban, az iskolakezdés és az óvodai közösségek miatt gyakran megszaporodnak a fejtetvességgel kapcsolatos esetek.
Évről évre visszatérő jelenség a fejtetvesség a gyermekközösségekben, iskolákban, de esetenként az óvodákban és bölcsődékben is.
A fejtetű 3-4 mm nagyságú rovar, amely színét a haj színének megfelelően változtatja, ovális alakú petéit – serke – erős cement anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a halánték- és a tarkótájon található. A serke a hajszál növekedésével a hajas fejbőrtől eltávolodik, elhelyezkedéséből tehát a tetvesség időpontjára következtethetünk. A serkéből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. Általában egy-egy fejen – ha csak nem nagyon elhanyagolt – ritkán van 5-10 tetűnél több. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 6-12 alkalommal. Az éhezést rosszul tűri. Ártalmuk elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt és ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetű fertőző betegséget nem terjeszt.
A tetvesség nem higiéniai kérdés, bárkivel előfordulhat, függetlenül a tisztaságtól vagy a hajápolási szokásoktól. A fejtetű szoros érintkezéssel, például játék, ölelés vagy sapka-, hajkefe-, fésűhasználat során terjed. A kellemetlen tetves állapot megelőzéséért sokat tehetünk, ezt már Rácz Anett fodrász mondja.
Fejtetvesség: hogyan ismerhetjük fel?
- Gyakori fejbőrviszketés, főként a tarkónál és a fülek mögött.
- Apró, fehér vagy szürkés serkék (peték) a hajszálak tövénél.
- Élő, apró rovarok mozgása, amelyek gyorsan rejtőznek a hajban.
A fejtetű felderítése
Fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat lazán szét kell választani. Elsősorban a fülek melletti, illetve mögötti területet kell gondosan megvizsgálni. Mivel a tetvek fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a serkéket keressük. A serke és az élő tetű a barna és a fekete hajban szabad szemmel is könnyen észrevehető, a világos hajúaknál azonban már fokozottabb figyelem szükséges. A korpától való elkülönítés sok esetben igen nehéz lehet. A serke a két köröm között összenyomva pattanó hangot ad, míg az elpusztultaknál ez már nem tapasztalható. A fejtetvesség vizsgálatát kézi nagyító használata megkönnyíti, írja az oek.hu
Mit tehetünk szülőként?
- Ha tetűt vagy serkét találunk, azonnal kezelni kell a hajat megfelelő gyógyszertári készítménnyel. (Tetűirtó szerek: samponok, hajszeszek, spray-k, valamint mechanikai eljárások, mint a serkefésű használata)
- Fontos a családtagok egyidejű ellenőrzése, hogy elkerüljük az újrafertőződést.
- A sapkákat, ágyneműt, törölközőt, fésűt és hajgumikat alaposan tisztítsuk ki, mossuk ki magas hőfokon.
- Érdemes rendszeresen átnézni a gyerekek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke, különösen közösségbe járás után.
A megelőzés kulcsa a figyelem
Rácz Anett ismertette: a fejtetvesség kezelhető, időben történő felismeréssel és megfelelő gondossággal gyorsan irtható a parazita. Ha gyanút észlelünk, ne halogassuk – a gyors beavatkozás a legjobb védelem. Fontos szabályra is felhívta a figyelmet: fejtetvességgel szigorúan tilos fodrászszalonba menni! Ez nemcsak higiéniai, hanem egészségvédelmi okból is fontos. A tetvek gyorsan továbbterjedhetnek, ezért a fodrászati kezeléseket kizárólag a teljes, sikeres otthoni kezelés után lehet igénybe venni.