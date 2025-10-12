A fejtetűt megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni felelőtlenség

Évről évre visszatérő jelenség a fejtetvesség a gyermekközösségekben, iskolákban, de esetenként az óvodákban és bölcsődékben is.

Fejtetvesség: a fejtetű korai felismerése nehéz, kiirtása türelmet igényel.

A fejtetű 3-4 mm nagyságú rovar, amely színét a haj színének megfelelően változtatja, ovális alakú petéit – serke – erős cement anyaggal szorosan a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb serke rendszerint a halánték- és a tarkótájon található. A serke a hajszál növekedésével a hajas fejbőrtől eltávolodik, elhelyezkedéséből tehát a tetvesség időpontjára következtethetünk. A serkéből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. Általában egy-egy fejen – ha csak nem nagyon elhanyagolt – ritkán van 5-10 tetűnél több. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 6-12 alkalommal. Az éhezést rosszul tűri. Ártalmuk elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt és ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. A fejtetű fertőző betegséget nem terjeszt.

A tetvesség nem higiéniai kérdés, bárkivel előfordulhat, függetlenül a tisztaságtól vagy a hajápolási szokásoktól. A fejtetű szoros érintkezéssel, például játék, ölelés vagy sapka-, hajkefe-, fésűhasználat során terjed. A kellemetlen tetves állapot megelőzéséért sokat tehetünk, ezt már Rácz Anett fodrász mondja.

Fejtetvesség: hogyan ismerhetjük fel?

Gyakori fejbőrviszketés, főként a tarkónál és a fülek mögött.

Apró, fehér vagy szürkés serkék (peték) a hajszálak tövénél.

Élő, apró rovarok mozgása, amelyek gyorsan rejtőznek a hajban.

A fejtetű felderítése

Fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat lazán szét kell választani. Elsősorban a fülek melletti, illetve mögötti területet kell gondosan megvizsgálni. Mivel a tetvek fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a serkéket keressük. A serke és az élő tetű a barna és a fekete hajban szabad szemmel is könnyen észrevehető, a világos hajúaknál azonban már fokozottabb figyelem szükséges. A korpától való elkülönítés sok esetben igen nehéz lehet. A serke a két köröm között összenyomva pattanó hangot ad, míg az elpusztultaknál ez már nem tapasztalható. A fejtetvesség vizsgálatát kézi nagyító használata megkönnyíti, írja az oek.hu

Mit tehetünk szülőként?

Ha tetűt vagy serkét találunk, azonnal kezelni kell a hajat megfelelő gyógyszertári készítménnyel. (Tetűirtó szerek: samponok, hajszeszek, spray-k, valamint mechanikai eljárások, mint a serkefésű használata)

Fontos a családtagok egyidejű ellenőrzése, hogy elkerüljük az újrafertőződést.

A sapkákat, ágyneműt, törölközőt, fésűt és hajgumikat alaposan tisztítsuk ki, mossuk ki magas hőfokon.

Érdemes rendszeresen átnézni a gyerekek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke, különösen közösségbe járás után.

A megelőzés kulcsa a figyelem