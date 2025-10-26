41 perce
Fekete lángos Szombathelyen, Simon-Júdás vásár, Vasban a Lidl mozgóboltja, súlyos balesetek - fotók, videó
A szombati nap legértekesebb vasi cikkeit gyűjtöttük össze.
Fotó: Cseh Gábor
A Simon-Júdás vásáron jártunk
Ezen a hétvégén zajlik Sárvár egyik legnagyobb rendezvénye, a Simon-Júdás vásár. Ellátogattunk a vasi városba, hogy szemügyre vegyük, mit kínálnak az árusok. A közlekedés, pláne a parkolás elég hektikus, viszonylag korán ki lehetett tenni Sárvárra a megtelt táblát, sőt még egy baleset is nehezítette az autósok életét. A vásári forgatagba stand stand hátán, mindenki árulja a portékáját, ki ezt, ki azt. Már megszokhattuk, hogy ha valamilyen nagyobb kirakodóvásár van Vas vármegyében, akkor nem hiányozhat az árusok közül Ambrus Attila sem, aki ezúttal is eljött.
Vasba is megérkezett a Lidl mozgóboltja - Ott voltunk, ezt tapasztaltuk
Az áruházlánc mozgóboltjai egyelőre kísérleti jelleggel járják az országot. Ha beválik, akkor a jövőben a legkisebb falvakba is eljuthatnak. Pénteken két vasi településen bukkant fel a mozgó autó.
Már fekete lángost is lehet kapni Szombathelyen: leteszteltük! - videó
A városban szinte mindenhol lesz valamilyen Halloween-program: gyerekeknek szervezett kézműves-foglalkozások, jelmezes felvonulások, tematikus estek és ijesztően jó hangulatú bulik.A vendéglátósok sem maradnak ki az ünnepi készülődésből — sokan különleges édességekkel, tematikus menükkel, vagy éppen meglepő újdonságokkal készülnek. És bizony, egy ilyen különlegességre mi is felkaptuk a fejünket: Szombathely egyik lángosozójában ugyanis fekete lángost is sütnek. Nem vicc! Tényleg fekete!
Nem adják fel! Vasárnap is folytatják az eltűnt vasi férfi keresését!
Szombaton Szombathelyen több csoport, több helyszínen indult a hétfő este életjelet nem mutató szombathelyi felkutatására. Az eltűnt László keresését a Vas Népe munkatársa drónnal segítette.
Életveszélyesen sérült a sofőr: Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel Vas vármegyében
Pénteken este egy szlovén rendszámú Mercedes pótkocsis teherautó haladt a 86-os főúton Körmend felől Szombathely irányába, amikor a jármű Balogunyom közelében egy jobbra ívelő kanyarban teljesen egyenesen haladt tovább. A szerelvény lehajtott az útról egy töltésen, majd az oldalára borulva egy bicikliúton állt meg. A teherautó vezetője a balesetben életveszélyesen megsérült, utasa (váltótársa) súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettejüket a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A műszaki mentés szombat ajnalig tartott.
Halálos baleset az osztrák autópályán: két magyar az áldozat
Halálos baleset történt szombatra virradó éjjel a stájerországi A9-es autópályán: egy ittas sofőr összeütközött egy magyar autóval, amely kigyulladt. Két ember a helyszínen életét vesztette, a baleset okozója könnyebben megsérült. A vaol.hu megkeresésére Markus Lamb, Stájerország tartományi rendőrség szóvivője is beszámolt a balesettel kapcsolatban.
