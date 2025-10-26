Fekete lángos Szombathelyen, Simon-Júdás vásár, Vasban a Lidl mozgóboltja, súlyos balesetek - fotók, videó

Már fekete lángost is lehet kapni Szombathelyen: leteszteltük! - videó

A városban szinte mindenhol lesz valamilyen Halloween-program: gyerekeknek szervezett kézműves-foglalkozások, jelmezes felvonulások, tematikus estek és ijesztően jó hangulatú bulik.A vendéglátósok sem maradnak ki az ünnepi készülődésből — sokan különleges édességekkel, tematikus menükkel, vagy éppen meglepő újdonságokkal készülnek. És bizony, egy ilyen különlegességre mi is felkaptuk a fejünket: Szombathely egyik lángosozójában ugyanis fekete lángost is sütnek. Nem vicc! Tényleg fekete!