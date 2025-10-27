Feljelentést tett Ágh Péter érdesapja a fenyegető üzenet miatt

Komoly visszhangot váltott ki, hogy múlt szerda este fenyegető üzenetet kaptak Ágh Péter szülei . Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője közösségi oldalán számolt be a történtekről. Ágh Péter mellett sokan álltak ki : többek között Takács Péter egészségügyi államtitkár és Dukai Miklós önkormányzati államtitkár is kommentelt posztja alatt.

Ágh Péter szülei fenyegető üzenetet kaptak szerda este

Fotó: VN/Facebook

Ágh Péter szülei fenyegető üzenetet kaptak

Nem szégyeled a mocskos pofád, hogy ilyen moslék gyereket csináltál. Remélem áprilisba bitófán lóg veled eggyüt.

- olvasható az üzenetben, amit Ágh Péter közösségi oldalán osztott meg, hozzátéve: Itt tart a "tiszás szeretetország".

Feljelentést tett Ágh Péter édesapja

“Éppen most jövök a rendőrségről, megtettem a feljelentést” - mondta az Ugytudjuk.hu érdeklődésére Ágh Ernő (Fidesz-KDNP) szombathelyi önkormányzati képviselő, Ágh Péter édesapja a szombathelyi városházán. A lapnak azt is nyilatkozta: az SMS küldőjét nem ismeri, telefonszáma pedig nyilvánosan kint van a politikusi Facebook-oldalán, így az bárki számára hozzáférhető.

A portál arról is írt: mivel a politikus az üzenetet Budapesten olvasta el, így a Szombathelyi Rendőrkapitányságról az ügyet át fogják tenni a III. kerületi Rendőrkapitányságra.

Ezt olvasta már?