Közgyűlés

33 perce

Fenyegető üzenet: Nemény András is kiállt Ágh Péter és édesapja mellett

Címkék#fenyegető üzenet#Ágh Ernő#Nemény András#Ágh Péter

Októberi rendes ülését tartja Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése csütörtökön. A meghívó szerint takarékossági intézkedések és Szombathely szociális térképének elfogadása is napirendre kerül. Az ülés elején Nemény András polgármester is kiállt a fenyegető üzenetet kapó Ágh Ernő szombathelyi képviselő és Ágh Péter államtitkár mellett.



A meghívó szerint Nemény András polgármester tizenkét napirendi pontot - egyet zárt ülésen - terjeszt elő a csütörtöki közgyűlésen. A 2026. évi költségvetés tervezéséhez szükséges - mintegy milliárdos nagyságrendű - takarékossági intézkedések tervének jóváhagyása, Szombathely szociális térképének elfogadása és a Weöres Sándor Színház igazgatójának megválasztása is téma lesz. 

20241128_kozgyules_ut (1)
A szombathelyi közgyűlés előtt: takarékossági intézkedések, színházigazgató-választás és szociális térkép
Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Fenyegető üzenet: Nemény András kiállt Ágh Ernő és Ágh Péter mellett

A közgyűlés elején Ágh Ernő önkormányzati képviselő kapott szót. Mint arról lapunk is beszámolt, a szombathelyi képviselő fenyegető üzenetet kapott, fiára, Ágh Péter államtitkárra utalva az üzenet küldője azt írta: "Remélem áprilisban bitófán lóg veled eggyüt". 

Ágh Péter édesapja, Ágh Ernő gyűlölködő üzenetet kapott október 22-án este
Fotó: VN/Facebook

Nemény András polgármester szolidaritásának adott hangot, a maga és az Éljen Szombathely Egyesület frakció nevében is elutasította a hasonló megnyilvánulásokat. Hangsúlyozta azt is, amennyiben a rendőrségi nyomozás során bebizonyosodna, hogy közszereplő küldte a fenyegető üzenetet, az szerinte súlyosbító körülmény, s az illetőnek haladéktalanul távoznia kell a közéletből. Egyben felszólította az üzenet küldőjét már most arra, hogy vállalja tettének következményeit és mondjon le. 

Ágh Ernő felszólalásában megosztotta: bár többen javasolták neki, ne foglalkozzon az üzenettel, a közrendvédelmi bizottság egykori elnökeként úgy gondolta, kötelessége feljelentést tenni.  

   

 

