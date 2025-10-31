Férfiak! Itt a lehetőség: mutassátok meg, mit tudtok!

Szentgotthárdon, a Nagyboldogasszony-templom előtti Széll Kálmán téren november elsején délelőtt tizenegykor folytatódik a szeptemberben megkezdett, októberben pedig tovább folytatott sorozat. Az ötlet Csíksomlyóról és aztán Budapestről érkezett; a Szombathelyi Egyházmegyében egyelőre csak a Rába-parti városban van ilyen kezdeményezés. Ennek lényege, hogy férfiemberek összegyűlnek minden hónap első szombatján; közösségben, jó kedvvel. És olyant tesznek, amit máskor a teremtés koronái igencsak ritkán – vagy talán sohasem?

Férfiak térden, Szentgotthárdon - a téren

Fotó: VN/Frigy József

Férfiak térden, a téren

Térdre ereszkednek egy téren – innen való tehát az esemény elnevezése is: „Férfiak TÉRden álló imádsága”. Római katolikus szervezésű a program, következésképpen rózsafüzér-imádságról beszélünk. De ahogy Frigy József, magyarlaki akolitus (szervező és résztvevő) hangsúlyozta is: sok szeretettel várnak mindenkit, felekezeti hovatartozás nélkül. Azokat is, akik egyszer kipróbálnák magukat: mennyire megy ez nekem? Képes vagyok-e rá? Félretehető-e a férfiúi – vagy más okból fennálló – büszkeség? És odafigyelni Istenre, egymásra – és arra is, hogy itt bizony fél órán át ez a testhelyzet.

Novemberi imaszándékaik:

a békéért,

az idősekért és segítőikért,

ágyhoz kötött, ápolásra szoruló embertársainkért,

beteg szeretteink testi és lelki gyógyulásáért.

Te is képes vagy rá? Légy bátor! Légy férfi!

Hölgyek pedig küldhetik – kísérhetik a párjukat…

Szentgotthárd, a Nagyboldogasszony-templom előtti Széll Kálmán tér

Fotó: Szendi Péter

