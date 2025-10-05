Fermentálás okosan: így lesz könnyen, gyorsan saját házi savanyúságunk

október 5., vasárnap

Víz, só, üveg és zöldség - tényleg csak ennyi kell, hogy jó legyen? Reneszánszát éli a fermentálás. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja összegyűjtötte, hogyan lesz nem csak finom, de biztonságos is a házi savanyúságunk.

Ahogy a befőzés, tartósítás más módjainál így a fermentálás esetében is az első és legfontosabb a megfelelő higiénia. A tiszta, fertőtlenített befőttesüvegek, fedők és kanalak használatával megakadályozhatjuk, hogy a fermentálást nem támogató mikrobák kerüljenek az élelmiszerbe. Legalább ilyen fontos a jó minőségű alapanyag is: csak ép, sérülésmentes zöldségeket használjunk, mert a romlásnak indult részek veszélyes kórokozókat is bevihetnek az ételbe. A zöldségeket mindig alaposan tisztítsuk meg, de meghámozni nem szükséges. 

Újra reneszánszát éli a fermentálás
Fotó: CSG

Mely zöldségek alkalmasak a fermentálásra? 

Szinte bármit fermentálhatunk, így többek között zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket, gabonaféléket és hüvelyeseket is. A zöldségek közül a káposztafélék, az uborka, a sárgarépa és a cukkini a legnépszerűbbek, de bátran kísérletezhetünk dinnyehéjjal, karalábéval, karfiollal és akár színes paprikával is.  

A Nébih  Oktatási Programja által összeállított kisokos szerint a fermentálás alapja a megfelelő mennyiségű só. Ropogóssá teszi az alapanyagot és segíti a jótékony baktériumok munkáját, miközben visszaszorítja a káros kórokozókat. A legtöbb zöldség esetében 2-3 százalékos sóoldat az ideális. Ha túl kevés a só, a savanyúság könnyen megromolhat, ha túl sok, az íze válik kellemetlenné.  

Hány fokon fermentáljunk? 

Fontos: a zöldségeket teljesen ellepje a sós lé, hogy ne érintkezzen oxigénnel. A befőttesüveg tetejét lazán csavarjuk rá, hogy a fermentáció során képződő gázok távozni tudjanak. Ez jó eséllyel folyadék túlcsordulással is jár, az üveg alá tett tányérral könnyen összegyűjthetjük.  

Az erjedés 18–22°C között indul be legkönnyebben. Melegben gyorsabb ugyan a folyamat, de könnyebben elszaporodnak a nem kívánt baktériumok, míg alacsonyabb hőmérsékleten lelassul az erjedés. 

A fermentáció átlagosan 5-10 napig tart. A kész savanyúságot hűtőben tároljuk, így hosszabb ideig megőrzi roppanós állagát és kellemes ízét a házi savanyúságunk. 

 

 

