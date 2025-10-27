Hamarosan bezárhatja kapuit a népszerű vidéki fesztivál

A feol.hu számolt be arról, hogy a 30 év után zárhatja be a kapuit a Rockmaraton Fesztivál.

Megszűnhet a Rockmaraton Fesztivál.

Forrás: feol/ Gallai Péter

Kérdéses a Rockmaraton Fesztivál jövője

A rendezvény 2025-ben is nagy örömöt okozott a bulizóknak, azonban 2026-ban a fesztiválpiaci helyzet miatt jelentős kihívások elé néznek a szervezők. Hivatalos Facebook oldalukon úgy fogalmaztak, Magyarországon számos fesztivál megszűnt vagy szünetelteti a működését, ez pedig a piac bizonytalanságát jelenti. Az egyhetes buli mindig is saját kockázatvállalással működött, elsősorban a jegybevételre és a vendéglátásra alapozott, érdemi támogatások és szponzorok nélkül.

Miért szűnhet meg a Rockmaraton?

A fesztivál szervezői arról is írnak, az elmúlt években jelentősen megnövekedtek a költségeik, így alapos szakmai és pénzügyi mérlegelést igényel az, hogy folytatni tudják-e a munkát. A szervezők legfőbb célja, hogy a Rockmaraton hosszútávon fennmaradjon, ezért újratervezik a folytatás feltételeit és a közönség türelmét és megértését kérik.

Korábban portálunk is beszámolt arról, hogy Vas megyében is megszűnt a kedvelt fesztivál, az AlteRába. A fesztivál alapító főszervezője, Hegedüs László is hasonló indokokat hozott fel mint a Rockmaraton szervezői. Mint mondta, - az elmúlt évek gyakorlatilag már a túlélésért vívott küzdelemről szóltak – magyarázta Hegedűs László. – A Covid utáni időszak rengeteg csapást mér a kulturális szektorra, ez bennünket sem került el.