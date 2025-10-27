október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kérdéses a fennmaradása

24 perce

Hamarosan bezárhatja kapuit a népszerű vidéki fesztivál

Címkék#szervező#fesztivál#megszűnés

Nehéz helyzetbe került az ismert hazai fesztivál, a Rockmaraton. Nem biztos, hogy 2026 - ban ellátogathatunk az évtizedek óta töretlenül működő eseményre.

Vaol.hu

A feol.hu számolt be arról, hogy a 30 év után zárhatja be a kapuit a Rockmaraton Fesztivál.

Megszűnhet a Rockmaraton Fesztivál.
Megszűnhet a Rockmaraton Fesztivál.
Forrás: feol/ Gallai Péter

Kérdéses a Rockmaraton Fesztivál jövője

A rendezvény 2025-ben is nagy örömöt okozott a bulizóknak, azonban 2026-ban a fesztiválpiaci helyzet miatt jelentős kihívások elé néznek a szervezők. Hivatalos Facebook oldalukon úgy fogalmaztak, Magyarországon számos fesztivál megszűnt vagy szünetelteti a működését, ez pedig a piac bizonytalanságát jelenti. Az egyhetes buli mindig is saját kockázatvállalással működött, elsősorban a jegybevételre és a vendéglátásra alapozott, érdemi támogatások és szponzorok nélkül.

Miért szűnhet meg a Rockmaraton?

A fesztivál szervezői arról is írnak, az elmúlt években jelentősen megnövekedtek a költségeik, így alapos szakmai és pénzügyi mérlegelést igényel az, hogy folytatni tudják-e a munkát. A szervezők legfőbb célja, hogy a Rockmaraton hosszútávon fennmaradjon, ezért újratervezik a folytatás feltételeit és a közönség türelmét és megértését kérik.

Korábban portálunk is beszámolt arról, hogy Vas megyében is megszűnt a kedvelt fesztivál, az AlteRába. A fesztivál alapító főszervezője, Hegedüs László is hasonló indokokat hozott fel mint a Rockmaraton szervezői. Mint mondta, - az elmúlt évek gyakorlatilag már a túlélésért vívott küzdelemről szóltak – magyarázta Hegedűs László. – A Covid utáni időszak rengeteg csapást mér a kulturális szektorra, ez bennünket sem került el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu