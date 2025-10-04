október 4., szombat

Meghekkeltük a Rába-parti büfét - Hogyan lett a tarajos punkból fesztiválszevező, majd Roger kapitány?

Hegedűs László Hege neve ma már fogalom, és nem csak Vas vármegyében, hanem azon túl is. Az országszerte híres Alterába Fesztivál idén a tizennegyedik volt. Hege elköszönt, nem lesz több AlteRába, de a körmendi fesztiválszervező dolgozik tovább. Miért hagyta abba és mivel foglalkozik most? – ezekkel a kérdésekkel kerestük fel őt a Rába-part szeles őszi hűvösében.

Merklin Tímea
Fotó: Szendi Péter

Fotó: Szendi Péter

Hegedűs László Hege 2025 júliusban utoljára hozta össze az Alterába Fesztivált, dr. Szabó Barna polgármester a színpadon mondott köszönetet neki a tizenhat éve megkezdett munkájáért (a Covid alatt kétszer nem volt Alterába). De van itt sok másik év és sok más koncert és fesztivál is, ami a nevéhez fűződik, hiszen Hege 35 éve hívja életre ezeket a rendezvényeket. A körmendi fesztiválszervező karrierje zenészként kezdődött, nem is akármilyen zenész volt anno: a punkból hajlott át a dark undergroundba. Most halat süt a Rába-parton, származása szerint balatoni hekket, de ez itt a zöldben csak annyit jelent, hogy egy jó társaságban elköltött ebéddel alkalmunk van „meghekkelni” a Rába-part csendjét és nyugalmát.   

fesztivál
Hegedűs László Hege fesztivál szervező az Alterábát 16 éven át létrehozta, kettő a Covid miatt maradt ki. Jelenleg hekket süt a Rába-parton, már csak néhány hal maradt, és vége a szezonnak. Fotó: Szendi Péter

Sovány vigasz, Secret Valley, Alterába Fesztivál

A sült hal illata messzire száll a büféből, már csak harminc hal, és vége a szezonnak. A betérők elvitelre kérik a hekket, még a belvárosból is kijönnek a Rába-partra ebédért. Miközben pirul a hozzávaló hasábburgonya, felelevenítjük: Hege még tarajos hajjal énekelt az 1990-ben létrehozott Sovány vigasz nevű punk formáció frontembereként, a zenekari tagok szentgotthárdiak voltak. 1992-ben hozta létre a Secret Valley-t, amely csak eleinte vitte tovább a punk vonalat, majd új tagokkal minőségi váltást hozott létre, és az alternatív-dark vonalon kezdett új dalokba. Sok kedvenc együttes hatása jelent meg a zenéjükben, mire kiforrt a saját szerzemények karaktere. Hege akkoriban feketére festett hosszú hajjal – olykor azt fel is tupírozva - lépett színpadra, fotózni nem engedte magát, úgyhogy történelmi dokumentumnak számít, ha valakinek ilyen képe van. 

A Secret Valley tizenhárom évig volt aktív, utána már csak ritkán álltak össze, hol a Vad Fruttikkal, hol a 30Y-nal vagy a Kispál és a Borzzal játszottak, és a húsz éves jubileumot nagyon megünnepelték.

 Ez idő alatt alapított családot is: a feleségével több mint harminc éve együtt vannak, és jövőre lesz húsz éve, hogy összeházasodtak. 

A körmendi fesztiválszervező Győrben végezte el a művelődésszervező szakot

A koncertszervezés úgy kezdődött, hogy kibéreltük a kultúrház pinceklubját és hívtunk más zenekarokat is, például volt a Sovány Vigasznak közös koncertje a Dráma Margarinnal és a Halotti Torral. 20-30-50 forint volt egy belépő akkoriban. Sok közös koncertet szerveztünk Rózsa Miklóssal a Narancs Klubon keresztül, eleinte ő segített a zenekaromnak a fellépésekben – idézte fel a hekkek sütögetése közben Hege, aki 2002-től ifjúsági referens és programszervező lett a körmendi kultúrházban, onnan ment főiskolára: Győrben végezte el a művelődésszervezés szakot. A legnagyobb hazai alternatív zenekarokat hozta Körmendre 

  • a Kispál és a Borz, 
  • a Vad Fruttik, 
  • a 30Y, 
  • a Pál Utcai Fiúk zenekaron át 
  • az Auróráig, 
  • de volt Edda 
  • és Hooligans is a kastélyban. 
fesztivál
Még kézzel rajzolt, körülbelül 30 éves, régi plakát a 90-es évek elejéről, az egyik első mini fesztivál. Forrás: Hegedűs László

Alternatív Diák időtöltő Klub, Körmendi Ifjúsági Önkormányzat

Hege megalapította az ADI Klubot (Alternatív Diák Időtöltő Klub), amivel táborokat csináltak, kirándulásokat tettek. Létrehozták a KIÖ-t (Körmendi Ifjúsági Önkormányzat), amit Bebes István polgármester az első pillanattól maximálisan támogatott. Tizenöt év után elköszönt a kultúrháztól, akkor úgy látszott, hogy vállalkozóként megáll a saját lábán, olyan jól mentek a fesztiválok. Csakhogy jött a Covid, ami betett a rendezvényeknek. 

Megváltozott a zenei ízlés, brandváltás van

Az AlteRába Fesztivál 2010-től ment, mellette kisebb fesztiválok töltötték ki a nyarat itt a Rába-parton. Volt itt a Punnany Massif, az Anna and the Barbies is. Országos szintű fesztiválok voltak ezek, mindenhonnan jöttek az emberek – meséli. – De a Covid óta megváltozott minden, alig lehet a rendezvényeket rentábilissá tenni. Az Alterábának odavágott, hogy ezek a zenekarok ebben a régióban nem tudják hozni azt a mennyiségű közönséget, hogy megérje. Megváltozott a zenei ízlés, brandváltás van, így az Alterába fenntarthatatlan a továbbiakban. Sok ötletem van még családi és ifjúsági rendezvényekre, jó lenne visszamenni a művelődési házba dolgozni, de jelenleg nincs ilyen lehetőség. A Rába-parti büfére jövő októberig van szerződésem, úgyhogy még egy évet itt ki tudok tölteni rendezvényekkel. Az idei szezonzárás október 11-én lesz az Ökocentrumban: a benti teremben 20 órától a Felevad Duó játszik: Müller Péter Sziámi és Kirschner Péter a régi Kontroll, URH és Sziámi dalokat adja elő.

Kvízmester és Roger kapitány

Más városokba hívnak dolgozni – szervezek, konferálok, színpadmester is vagyok, ha kell -, alkalmilag el is vállalom, de lokápatriótaként egyelőre itthon próbálom újraépíteni magam. A vállalkozás mellé kellene egy főállás, jó lenne a szakmában maradni, hiszen ez a végzettségem, 35 éve ez a munkám. Most a körmendi fürdőhelyen tartok kvízesteket és létrehoztam egy édességosztó, interaktív gyerekműsort Roger kapitány címmel – én vagyok Roger kapitány. Próbálok több lábon állni, a hekk nélkül a kutya nem jön be ide a büfébe. 

fesztivál
Hegedűs László, az Alterába fesztivál szervezője balatoni hekket kínál a Rába-parton. Fotó: Szendi Péter

Napközis táborok Jankával

Janka lányom már tizenhat éves, a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium kéttannyelvű osztályába jár. Vele közösen napközis táborokat csináltunk nyáron, jelképesen ő volt a táborvezető. Nagyon szereti a gyerekeket, és őt is nagyon szeretik a gyerekek.

Forralt bor és jótékonyság

Közben a napi adag hekkek kisültek, el is vitték őket. Még azt is megtudjuk, ha elfogynak a halak, Hege forralt boroztatásra készül – decemberben a szombathelyi és a körmendi főtéren az adventi vásárokon. Nincs könnyű helyzetben, de nem feledkezik meg mások segítéséről, folytatja, amit több mint harminc éve kezdett, ezek között tíz éve jótékonysági főzéseket rendez itt a Rába-parton. (minden évben van ez a főzés) Az egyik állandó támogatottja a 

Rum Kastély EGYMI, legutóbb hatszázezer forintot gyűjtött a lakóinak. A jótékonysági főzésre tizenegy csapat nevezett, és becsületkassza volt. Hege a Roger kapitány című gyerekműsorát is ajánlja mint a gyűjtés eszközét, ha valakinek segítségre volna szüksége. 

Nem kell megvárni, míg elfogynak a halak! 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
