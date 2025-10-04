Meghekkeltük a Rába-parti büfét - Hogyan lett a tarajos punkból fesztiválszevező, majd Roger kapitány?

Hegedűs László Hege 2025 júliusban utoljára hozta össze az Alterába Fesztivált, dr. Szabó Barna polgármester a színpadon mondott köszönetet neki a tizenhat éve megkezdett munkájáért (a Covid alatt kétszer nem volt Alterába). De van itt sok másik év és sok más koncert és fesztivál is, ami a nevéhez fűződik, hiszen Hege 35 éve hívja életre ezeket a rendezvényeket. A körmendi fesztiválszervező karrierje zenészként kezdődött, nem is akármilyen zenész volt anno: a punkból hajlott át a dark undergroundba. Most halat süt a Rába-parton, származása szerint balatoni hekket, de ez itt a zöldben csak annyit jelent, hogy egy jó társaságban elköltött ebéddel alkalmunk van „meghekkelni” a Rába-part csendjét és nyugalmát.

Hegedűs László Hege fesztivál szervező az Alterábát 16 éven át létrehozta, kettő a Covid miatt maradt ki. Jelenleg hekket süt a Rába-parton, már csak néhány hal maradt, és vége a szezonnak. Fotó: Szendi Péter

Sovány vigasz, Secret Valley, Alterába Fesztivál

A sült hal illata messzire száll a büféből, már csak harminc hal, és vége a szezonnak. A betérők elvitelre kérik a hekket, még a belvárosból is kijönnek a Rába-partra ebédért. Miközben pirul a hozzávaló hasábburgonya, felelevenítjük: Hege még tarajos hajjal énekelt az 1990-ben létrehozott Sovány vigasz nevű punk formáció frontembereként, a zenekari tagok szentgotthárdiak voltak. 1992-ben hozta létre a Secret Valley-t, amely csak eleinte vitte tovább a punk vonalat, majd új tagokkal minőségi váltást hozott létre, és az alternatív-dark vonalon kezdett új dalokba. Sok kedvenc együttes hatása jelent meg a zenéjükben, mire kiforrt a saját szerzemények karaktere. Hege akkoriban feketére festett hosszú hajjal – olykor azt fel is tupírozva - lépett színpadra, fotózni nem engedte magát, úgyhogy történelmi dokumentumnak számít, ha valakinek ilyen képe van.

A Secret Valley tizenhárom évig volt aktív, utána már csak ritkán álltak össze, hol a Vad Fruttikkal, hol a 30Y-nal vagy a Kispál és a Borzzal játszottak, és a húsz éves jubileumot nagyon megünnepelték.

Ez idő alatt alapított családot is: a feleségével több mint harminc éve együtt vannak, és jövőre lesz húsz éve, hogy összeházasodtak.

A körmendi fesztiválszervező Győrben végezte el a művelődésszervező szakot

A koncertszervezés úgy kezdődött, hogy kibéreltük a kultúrház pinceklubját és hívtunk más zenekarokat is, például volt a Sovány Vigasznak közös koncertje a Dráma Margarinnal és a Halotti Torral. 20-30-50 forint volt egy belépő akkoriban. Sok közös koncertet szerveztünk Rózsa Miklóssal a Narancs Klubon keresztül, eleinte ő segített a zenekaromnak a fellépésekben – idézte fel a hekkek sütögetése közben Hege, aki 2002-től ifjúsági referens és programszervező lett a körmendi kultúrházban, onnan ment főiskolára: Győrben végezte el a művelődésszervezés szakot. A legnagyobb hazai alternatív zenekarokat hozta Körmendre