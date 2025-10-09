október 9., csütörtök

1 órája

Látványos lesz a ma esti égbolt: Nagyon közel lesz egymáshoz a Hold és a Fiastyúk

A szuperhold után újabb látványos égi jelenséget tartogat az október. Csütörtök éjszaka nagyon közel lesz egymáshoz a Hold és a Fiastyúk. Mutatjuk, hol és mikor láthatjuk pontosan.

Cseh-Egyed Bernadett

A Hold és a Fiastyúknak (Plejádok) való együttállása 2025 októberében különleges látványosságot kínál az égbolton. Ez a jelenség akkor következik be, amikor a Hold a Földről nézve közvetlenül a Plejádok csillaghalmaz előtt halad el, így a csillagok egy része eltűnik a Hold fényében.  

Csütörtökön éjjel nagyon közel lesz egymáshoz a Hold és a Fiastyúk
Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Együtt a  Hold és a Fiastyúk: Mikor lesz látható? 

A Hold és a Fiastyúknak  együttállása október 9-én, csütörtök este következik be. A jelenség péntekre virradó éjszaka, 23:00 körül lesz a leglátványosabb. A Hold és a Plejádok között ekkor mindössze 1 fok távolság lesz, ami rendkívül közeli együttállást jelent.  

Hogyan figyelhető meg? 

Az együttállás szemmel is látható, de távcsővel vagy nagyobb nagyítással még részletesebben megfigyelhető. Az előrejelzések szerint a következő napokban az időjárás kedvező lesz az égi jelenség megfigyelésére.  

 A szuperhold után tehát itt az újabb égi látvány, kár lenne kihagyni!

 

 

