Vas vármegye lett az Országos Bajnok!

Kiemelkedő körülmények között rendezte Lukácsháza az idei, C kategóriás kettesfogathajtók országos döntőjét. Minden elismerés megilleti Komálovics Ottót és csapatát, valamint támogatóit a verseny színvonalas, minden igényt kielégítő szervezéséért, lebonyolításáért – osztotta meg lapunkkal Varga Márk, a Vas vármegyei fogathajtó szakág referense. aki a versenyzők szemszögéből látta az eseményeket.

Fogathajtók országos döntője: Jámbor Vilmos szakági elnök, Szalár Róbert 2., Kovács Tibor 1., Fülöp Roland 3., Geröly Tibor 4., Fridel Balázs Norbert 5., Magyar Zoltán 6. helyezett

Fotó: VN/Varga Márk

Vasi fogatok

A döntőn 54 versenyző állt starthoz, 18 csapatban, köztük hat Vas vármegyei hajtó: Komálovics Ottó, Geröly Tibor, Fülöp Roland, valamint Novák Szabolcs, Bíró Attila, Bödő János, két csapatban. Hajtóink közös edzésekkel, valamint a két hete lezajlott régiós döntőn készültek a Szabó Zoltán által tervezett és épített technikás, szűk alapidejű pályájára. Sokáig kellett várni az első hibátlan hajtásra, országos döntőhöz méltó feladat várt versenyzőkre. Az első fordulót követően Fülöp Roland a 2. helyen, hibátlan hajtással, Geröly Tibor a 7., mindössze 0,67 hibaponttal állt, így az I. csapat a 2. helyről, a többiek a középmezőnyből várták a folytatást.

Színvonalasan

Fokozódtak az izgalmak, a 2. fordulóban Novák Szabolcs 0,2 hibaponttal, Geröly Tibor és Komálovics Ottó hibátlanul, Fülöp Roland 0,51 hibaponttal teljesített. Ezeknek a szenzációs hajtásoknak köszönhetően Fülöp Roland első országos döntőjén 3., Geröly Tibor a 4., I. csapatunk pedig az 1. helyet szerezte meg, itthon tartva a csapatbajnoki címet! Novák Szabolcs 27., Komálovics Ottó 31., Bödő János 46., Bíró Attila 48. helyet szerezték meg. Ezek szenzációs eredmények, amihez csak gratulálni lehet! – tette hozzá Simon Máté.

Vas vármegye: bajnokcsapat!

Öröm és büszkeség számunkra, hogy Vas vármegye adhatott otthont a kettesfogatok országos döntőjének! – írta az eseményről Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. Az ország 19 vármegyéjéből érkeztek hajtók, hogy izgalmas akadályhajtásban mérjék össze tudásukat – a verseny minden pillanata a magyar fogathajtás erejét és hagyományát idézte. Csapatban Vas vármegye lett az Országos Bajnok!” – osztotta meg a jó hírt.