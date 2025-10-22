október 23., csütörtök

Egészégügy

11 órája

Divat lett az injekciós fogyás – de tényleg ennyire egyszerű a dolog? Gyógyszerészt kérdeztünk

Ozempic, Saxenda, Mounjaro... egyre népszerűbbek a szerek, amelyek testsúlycsökkentést ígérnek. A fogyasztó injekciókról dr. Németh Ákost, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas Vármegyei Szervezetének elnökét kérdeztük.

Csabai Bernadett
Divat lett az injekciós fogyás – de tényleg ennyire egyszerű a dolog? Gyógyszerészt kérdeztünk

Forrás: vaol.hu

Rohamosan nő a fogyasztó injekcióként is elhíresült szerek használata itthon is – a közösségi médiát elárasztják a „csodás fogyás” történetei, és egyre többen érdeklődnek a patikákban is az Ozempic, Saxenda, Mounjaro iránt. De vajon mi rejlik a divathullám mögött? Hogyan hatnak ezek a készítmények, és valóban megspórolható velük az életmódváltás?

Dr. Németh Ákos gyógyszerész szakember segített eligazodni a fogyasztó injekciók világában
Dr. Németh Ákos gyógyszerész szakember segített eligazodni a fogyasztó injekciók világában
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN/archív

Hogyan hat a fogyasztó injekció?

Dr. Németh Ákos gyógyszerész nyilatkozott portálunknak. A szakember szerint a két népszerű szer, a Saxenda és a Mounjaro hatásmechanizmusa hasonló, de nem azonos.

Mindkettő hatással van az étvágyszabályozásra, teltségérzetet okoznak és csökkentik az éhségérzetet – magyarázta. – A Saxenda napi adagolású, a Mounjaro-t viszont elég hetente egyszer alkalmazni. Ráadásul a Mounjaro két receptoron is kifejti a hatását, így komplexebb módon segíthet a testsúlycsökkentésben.

Le lehet fogyni fogyasztó injekcióval?

A gyógyszerek népszerűségét az adja, hogy sokaknál valóban hatékonyan támogatják a fogyást. – Ezek a készítmények sok ember számára azt sugallják, hogy könnyen, életmódváltás nélkül le lehet fogyni – fogalmazott a szakember. 

Azonban fontos tudni: a gyógyszer csak segíti a súlycsökkentéshez vezető utat, de nem helyettesíti az életmódváltást. A tartós eredményhez a mozgás és a kiegyensúlyozott étrend elengedhetetlen.

Kinek való a fogyasztó injekció?

A patikákban is érezhető a fokozódó érdeklődés, bár nem mindenhol tapasztalnak „rohamot”.
Nálunk is nőtt a kereslet, de nem kiugró mértékben – mondta a gyógyszertár szakértője, hozzátéve, úgy tudja, hogy világszinten is nagyon megnőtt a kereslet a hasonló termékek iránt. 

A megnövekedett igényeket a csomagolóanyag-gyártók és a gyógyszergyárak is nehezen tudják kielégíteni. Például ha nincs elég ampulla, akkor nem csak ezen termékek lehetnek hiánycikkek, hanem azok is, amelyeket szintén ilyen vagy hasonló ampullába tesznek - hívta fel a figyelmet. 

Mint mondta ezek a szerek vényköteles gyógyszerek, ezért mindenképpen szükség van orvosi konzultációra. A háziorvos tud dönteni arról, hogy kinek javasolt a kezelés.

A gyártói ajánlás szerint ezek a készítmények 27-es testtömegindex (BMI) felett adhatók, és elsősorban olyan páciensek számára lehetnek hasznosak, akiknél az elhízás már egészségügyi kockázatot is jelent.

Milyen mellékhatásai vannak a fogyasztó injekciónak?

Bár a legtöbben jól viselik a kezelést, nem árt felkészülni néhány kellemetlenségre. A szakember szerint előfordulhat 

  • hányinger
  • hasmenés 
  • székrekedés

 de ezek általában enyhék és átmenetiek.  A mellékhatások minimálisra csökkenthetők, ha a beteg betartja az orvosi utasításokat és a gyártói ajánlásokat.

Mi történik, ha valaki abbahagyja a kezelést?

Sokakban felmerül a kérdés: ha az injekció valóban hatékony, mi történik, ha egyszer csak abbahagyják?

Ilyenkor kulcsfontosságú, hogy a beteg ne térjen vissza a korábbi életmódjához – figyelmeztetett a szakember. – Ha újra megjelennek a rossz szokások, a súly is visszakúszik. A gyógyszer önmagában nem csodaszer – az életmódváltás a tartós siker záloga.

A szakértő szerint, ha valakinek nehézséget okoz az étrendváltás, érdemes dietetikus segítségét kérni, hiszen a személyre szabott tanácsok sokat segíthetnek a hosszú távú eredmény megtartásában.

