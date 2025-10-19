Számlát nem kapnak, a leolvasás elmarad – ez bosszantja leginkább a fogyasztókat

Villany, gáz, víz, szemétszállítás – ezek a mindennapjaink alapjai, mégis egyre többször okoznak fejfájást. A fogyasztóvédelemhez az idei év első hat hónapjában összesen 1383 panasz futott be, és a legtöbben a számlázással, elszámolással vagy a lassú ügyintézéssel kapcsolatban keresték a hatóságot - tudtuk meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményéből.

Ezért fordultak a fogyasztóvédelemhez legtöbbször az emberek

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Fogyasztóvédelem: a legtöbben a villanyszámla miatt panaszkodtak

A legtöbb beadvány az áramszolgáltatókhoz köthető. Sokan arról írtak, hogy hónapok óta nem kaptak számlát, vagy egyszerre, utólag küldtek ki több havi díjat.

Mások hibás fogyasztási adatokra, el nem végzett mérőleolvasásra panaszkodtak. Gyakori gond az is, hogy az ügyfélszolgálat nehezen elérhető, a panaszkezelés pedig elhúzódik.

A gázszolgáltatásnál sem jobb a helyzet

A gázfogyasztóknál is hasonló problémák jellemzők: sokan kifogásolják a becsült fogyasztás alapján készített számlákat, a hibás elszámolásokat vagy a hiányzó részletes tájékoztatást.

Előfordult, hogy a fogyasztók nem értik, miért nőtt meg hirtelen a számlaösszeg, és választ sem kapnak időben a kérdéseikre.

A vízdíjak és a mérők körül is sok a kérdőjel

A víziközmű-szolgáltatóknál a panaszok egy része a mérőkkel és a leolvasásokkal kapcsolatos: sok helyen elmaradt a leolvasás, vagy a becsült fogyasztás jóval magasabb lett a valósnál. Számos beadvány szólt a pontatlan számlákról, a nehezen követhető elszámolásról és az ügyfélszolgálati kommunikáció hiányáról.

A szemétszállításnál a számlák és a díjhátralékkezelés okoz gondot

A hulladékgazdálkodás területén a legtöbb panasz a szolgáltatás teljesítésének hiányáról vagy a számlázási problémákról szólt. Többen jelezték, hogy hibásan állították ki a díjakat, vagy nem kaptak számlát a szolgáltatásról. Előfordult, hogy a díjhátralékokat már akkor követelték, amikor a számla meg sem érkezett.