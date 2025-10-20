Fokhagyma: az utolsó kézi dugványozás, nagyot lépne a vasi gazda

Fokhagyma hatásai: Lapunkban korábban beszámoltunk róla, többfajta hagymát, fokhagymát, borsót, édesburgonyát is termesztenek nagy területen a köcski Braunstein-családi gazdaságban. Jövőre szintet lépnének. A minap egy jelentős területen kézzel dugványozták el a fokhagyma gerezdjei. A munkából kivette a részét az egész család, még a legkisebbek Attila és Karolina is szorgosan dolgoztak. Sőt, bárki csatlakozhatott a csapathoz. Aki dolgozott, egy finom gulyással vendégelték meg.

Fokhagyma hatásai: mindenki munkában Barunstein Tiborné Anikó és az unokák Attila, Karolina

Fotó: vaol.hu

- A fokhagymával kezdtünk, majd sorra jönnek az őszi hagymafajták – mondta Braunstein Attila. - Tavasszal, április, májusban szedjük ki majd a földből a növényt. Nagy a keletje a háztáji hagymának, szinte már most eladtuk az összeset. A fiatal gazdálkodók pályázatán már jelentkeztünk, így szerencsés esetben támogatást kaphatunk a gépi ültetőre. Ez jelentősen egyszerűsíti és meggyorsítja a munkát, azaz még nagyobb területen tudunk gazdálkodni.

Fokhagyma hatásai: szükséges a gépesítés

Braunstein Attila és családjának nem titkolt célja, hogy a hagyma esetében meghatározó gazdálkodók legyenek. A köcski és a térségi földek ideálisak a hagymának.

A fokhagyma és a területválasztás sem véletlen, sőt szimbolikus. 2023 júliusában ugyanezen a faluszéli táblán szedték fel a vöröshagymát amikor megszólalt Braunstein Attila telefonja. Az ajkai kórházból hívták, hogy siessek, mert bármelyik pillanatban megszülethet a kislánya.

Hátrahagytott mindent, és mire beért, már a kezében is tarthatta Karolinát.

A zöldségeknél nem használunk vegyszert, ez az alapelvünk. Igyekszünk minél inkább biogazdálkodást folytatni. Ennek jegyében visszaszorítottuk a műtrágyafelhasználást. Komposztálunk és marhatrágyázzuk a földjeinket

– hangsúlyozta ismételten Braunstein Attila.