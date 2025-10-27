Jó tudni!
27 perce
Autósok figyelem! Fokozott rendőri ellenőrzésre készül a rendőrség
A Vasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.
Kovács Norbert r. alezredes 2025. október 29-én 8 órától 2025. október 29-én 16 óráig a Vasvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztatott hivatalos oldalán a rendőrség.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre