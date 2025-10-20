Alsó-Ausztriában
Földrengés: a magyar határ közelében mozdult meg a föld
Az alsó-ausztriai Neunkirchen településen történt földrengés hétfőn kevéssel déli 12 óra előtt. A rengés 8,2 kilométer mélységben pattant ki, erőssége 3,2-es volt. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés.
Földrengés Ausztriában
Néhány napja Ausztriában szintén mértek földrengést, Leobentől északra, amiről szintén beszámoltunk. Az osztrák média szerint a 2,6-os magnitúdójú földmozgás a GeoSphere Austria adatai szerint délután pattant ki. A lakosság az epicentrum környékén érzékelte is. A beszámolók szerint tárgyak mozdultak el és a környéken lakók morgó hangról számoltak be. Károkról nem érkezett jelentés.
