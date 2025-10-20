október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alsó-Ausztriában

1 órája

Földrengés: a magyar határ közelében mozdult meg a föld

Címkék#környék#GeoSphere Austria#epicentrum#földrengés

Vaol.hu

Az alsó-ausztriai Neunkirchen településen történt földrengés hétfőn kevéssel déli 12 óra előtt. A rengés 8,2 kilométer mélységben pattant ki, erőssége 3,2-es volt. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés

földrengés
Itt történt a földrengés

Földrengés Ausztriában

Néhány napja Ausztriában  szintén mértek földrengést, Leobentől északra, amiről szintén beszámoltunk. Az osztrák média szerint a 2,6-os magnitúdójú földmozgás a GeoSphere Austria adatai szerint délután pattant ki. A lakosság az epicentrum környékén érzékelte is. A beszámolók szerint tárgyak mozdultak el és a környéken lakók morgó hangról számoltak be. Károkról nem érkezett jelentés.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu