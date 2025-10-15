október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Károkról nem érkezett bejelentés

55 perce

Földrengés a magyar határnál, a lakosság is érezhette

Címkék#Szatmárnémeti#Földrengés#Romániában#obszervatórium

Vaol.hu

Magyarországi helyi idő szerint 6:57-kor 4-es magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Szatmárnémetitől északkeletre, a magyar-román határtól közelítőleg 15 kilométere - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a közösségi oldalán. 

Földrengés
Földrengés - Ezúttal Romániában mozdult meg a föld
Forrás: VN-archív

Földrengés - A lakosság is érezhette

A földrengést a lakosság a határ közelében érezhette, de az obszervatóriumba idáig nem érkezett bejelentés.

A mellékelt ábrán az abaújkéri állomásunk regisztrátuma látható: 

Az elmúlt időszakban többször adtunk hírt arról, hogy földrengés történt Ausztriában. Szeptember végén földrengést érzékeltek a Neunkircheni járásban – ez már a harmadik, alig néhány napon belül. A 2,3-as magnitúdójú rengés 19:41-kor történt, mintegy kilenc kilométerre Gloggnitztól nyugatra pattant ki.

Május elején megremegett a föld Scheibbsben. Az Osztrák Szeizmológiai Szolgálat (GeoSphere Austria) szerint a földrengés magnitúdója a tizenkét fokú skálán 3,2 volt, ezért „erős földrengésnek” minősül (2,5-ös erősségtől). A földrengés mélysége hét kilométer volt. - A földrengést elszigetelt területeken egyértelműen érezni lehetett.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu