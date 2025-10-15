Földrengés a magyar határnál, a lakosság is érezhette

Magyarországi helyi idő szerint 6:57-kor 4-es magnitúdójú földrengés keletkezett Romániában, Szatmárnémetitől északkeletre, a magyar-román határtól közelítőleg 15 kilométere - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium a közösségi oldalán.

Földrengés - Ezúttal Romániában mozdult meg a föld

Forrás: VN-archív

Földrengés - A lakosság is érezhette

A földrengést a lakosság a határ közelében érezhette, de az obszervatóriumba idáig nem érkezett bejelentés.

A mellékelt ábrán az abaújkéri állomásunk regisztrátuma látható:

Az elmúlt időszakban többször adtunk hírt arról, hogy földrengés történt Ausztriában. Szeptember végén földrengést érzékeltek a Neunkircheni járásban – ez már a harmadik, alig néhány napon belül. A 2,3-as magnitúdójú rengés 19:41-kor történt, mintegy kilenc kilométerre Gloggnitztól nyugatra pattant ki.

Május elején megremegett a föld Scheibbsben. Az Osztrák Szeizmológiai Szolgálat (GeoSphere Austria) szerint a földrengés magnitúdója a tizenkét fokú skálán 3,2 volt, ezért „erős földrengésnek” minősül (2,5-ös erősségtől). A földrengés mélysége hét kilométer volt. - A földrengést elszigetelt területeken egyértelműen érezni lehetett.