október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természet

1 órája

Földrengés rázta meg az éjjel hazánk egyik térségét

Címkék#magnitúdó#földrengés#utórengés

Ismét megmozdult a föld Magyarországon.

Vaol.hu

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium hivatalos oldalán tájékoztatott, hogy földrengés volt Csongrád térségében.

Földrengés
Ezúttal Csongrád térségében volt földrengés.
Forrás: VN-archív

Földrengés Magyarországon

Mint írják, 2025. október 22-én, helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földrengés történt Csongrád térségében. A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte. Károkról az Obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés.

Földrengéssorozat része a szerda éjjeli Csongrádi eset? 

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben.

Vizsgálják, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK – Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.

Korábban arról írtunk, hogy a magyar határ közelében mozdult meg a föld. Az alsó-ausztriai Neunkirchen településen történt földrengés hétfőn kevéssel déli 12 óra előtt. A rengés 8,2 kilométer mélységben pattant ki, erőssége 3,2-es volt. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu