Földrengés rázta meg az éjjel hazánk egyik térségét

Ezúttal Csongrád térségében volt földrengés.

Földrengés Magyarországon

Mint írják, 2025. október 22-én, helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földrengés történt Csongrád térségében. A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte. Károkról az Obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés.

Földrengéssorozat része a szerda éjjeli Csongrádi eset?

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben.

Vizsgálják, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK – Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.

