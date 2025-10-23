Földrengés rázta meg Magyarországot - Most új műszerek pásztázzák a térséget

Az október 22-én éjjel, Csongrád közelében kipattant hajnali 4,1-es magnitúdójú földrengés utórengéseinek pontosabb megfigyelése érdekében szerdán két ideiglenes szeizmológiai mérőállomást telepítettek a térségben - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

Földrengés: újabb műszereket telepítettek a szakemberek

A műszerek segítségével a lakosság által nem érezhető, kisebb utórengések is jól detektálhatók, így ezek helyét és mélységét is meg tudjuk határozni. A főrengés óta már több kisebb utórengést észleltek. A bővített mérőhálózat adatai hozzájárulnak a térség szeizmicitásának jobb megismeréséhez és a mélyben zajló geológiai folyamatok megértéséhez.

(a legnagyobb amplitúdóval jelentkező jel a mellékelt idősoron távoli, teleszeizmikus földrengésből származó jel):

Földrengés: az előzmények

A mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban–hetekben.

Vizsgálják, hogy a mostani rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz (Koroknai és mtsai, 2020). A nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív K–ÉK – Ny–DNy irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.