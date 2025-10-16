Ismét földrengés volt Magyarországon

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közösségi oldalán arról számolt be, hogy Magyarországi helyi idő szerint 19:17-kor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Pest vármegyei Inárcs közelében. A földrengést az epicentrum közelében érezhette a lakosság, eddig Inárcs településről érkezett bejelentés.

Földrengést mértek.

Forrás: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Földrengés a Főváros közelében

Néhány napja Ausztriában is mértek földrengést, Leobentől északra, amiről szintén beszámoltunk. Az osztrák média szerint a 2,6-os magnitúdójú földmozgás a GeoSphere Austria adatai szerint délután pattant ki. A lakosság az epicentrum környékén érzékelte is. A beszámolók szerint tárgyak mozdultak el és a környéken lakók morgó hangról számoltak be. Károkról nem érkezett jelentés.