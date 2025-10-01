október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyfecske

4 órája

Függetlenedni a körülményektől

Címkék#körülmény#nyár#élet#tények

Horváth Nikoletta
Függetlenedni a körülményektől

Fotó: VN-archív

Itt az ősz. Na ez az a kijelentés, amitől az emberek többsége nekifutásból frászt kap, mert valahogy a köztudatban nem a gyönyörű színekben, balzsamos illatokban pompázó ősz él, hanem az esős, szeles, hideg, nyűgös ősz. Tény, hogy múlt héten szakadt az eső, sunyin befújt bőr alá a szél, és az ember ázva-fázva közlekedett. Sokan ebben a periódusban hajlamosak magukba fordulni. Akik alapvetően szeretik a nyarat, a napsütést, a jó időt, ebben a néhány hónapban komolyan pácba kerülhetnek. A mind hosszabbodó esték, az egyre korábban ránk köszöntő sötétség régen hagyományosan a befelé fordulást, az elvonulást szimbolizálta. De az elcsendesedés nem egyenlő a totális deprimáltsággal. Nekem az időjárás egy bizonyos pontig közömbös. Nyáron, amikor úgy érzem, minimális ruharéteg mellett is felgyulladok, akkor azért már kiakadok, viszont ez fizikai probléma. Ám alapvetően csak azért, mert az idő ilyen vagy olyan nem érzem magam sem jobban, sem rosszabbul. Ez önvédelem. Ha minden körülmény kiakasztana, akkor akár bábként is élhetném az életemet, mert a cselekedeteim nem a saját döntéseimet tükröznék, hanem a körülményeimet. Bár lehetetlennek tűnik, de bárki képes az időjárás gubancolta báburángató köteleket eltépni, és ha nem is teljesen közömbössé, de azért félig-meddig védetté válni, ami maga a szabadság. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu