Függetlenedni a körülményektől

Itt az ősz. Na ez az a kijelentés, amitől az emberek többsége nekifutásból frászt kap, mert valahogy a köztudatban nem a gyönyörű színekben, balzsamos illatokban pompázó ősz él, hanem az esős, szeles, hideg, nyűgös ősz. Tény, hogy múlt héten szakadt az eső, sunyin befújt bőr alá a szél, és az ember ázva-fázva közlekedett. Sokan ebben a periódusban hajlamosak magukba fordulni. Akik alapvetően szeretik a nyarat, a napsütést, a jó időt, ebben a néhány hónapban komolyan pácba kerülhetnek. A mind hosszabbodó esték, az egyre korábban ránk köszöntő sötétség régen hagyományosan a befelé fordulást, az elvonulást szimbolizálta. De az elcsendesedés nem egyenlő a totális deprimáltsággal. Nekem az időjárás egy bizonyos pontig közömbös. Nyáron, amikor úgy érzem, minimális ruharéteg mellett is felgyulladok, akkor azért már kiakadok, viszont ez fizikai probléma. Ám alapvetően csak azért, mert az idő ilyen vagy olyan nem érzem magam sem jobban, sem rosszabbul. Ez önvédelem. Ha minden körülmény kiakasztana, akkor akár bábként is élhetném az életemet, mert a cselekedeteim nem a saját döntéseimet tükröznék, hanem a körülményeimet. Bár lehetetlennek tűnik, de bárki képes az időjárás gubancolta báburángató köteleket eltépni, és ha nem is teljesen közömbössé, de azért félig-meddig védetté válni, ami maga a szabadság.