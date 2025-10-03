Szombathelyi hirdetésben találtuk meg Gábor Zsazsa Rolls-Royce-át!

A legolcsóbb vasi autó címét egy forgalomból ideiglenesen kivont 2002-es Daewoo Matiz – ami a kilométeróra állása alapján akár nyolcszor is megkerülhette volna a Földet – és egy 2000-ben gyártott motorhibás, rozsdásodó Suzuki Swift nyerte, mindkettőt 50 ezer forintért árulják. Sokkal érdekesebb azonban a legdrágább Vasban meghirdetett autó esete, ez ugyanis egy 1961-es Rolls-Royce Silver Cloud II, amely Gábor Zsazsa, a legendás színésznőjé volt egykor.

Gábor Zsazsa és a legendás Rolls-Royce Forrás Facebook

Mint az a leírásból kiderül, az autó 1970-ben került a 20. század egyik legismertebb hollywoodi szexszimbólumának birtokába, amit 1978-ban a híres autótervező, George Barris (a Batmobil és a Knight Rider K.I.T.T.-jének tervezője) alakított át, aranyszínű fényezéssel, kéttónusú díszítéssel és finom csíkozással látta el az autót. Robb Rich üvegművész jóvoltából, az ablakokra virág- és pillangómotívumok kerültek, míg a hűtőrács és a Spirit of Ecstasy embléma 24 karátos arany bevonatot kapott.

A belső tér hasonlóan lenyűgöző: barna bőrrel bevont első üléspad, faborítású műszerfal, és hátul két luxusülés várja az utasokat lehajtható asztalokkal és rejtett kiegészítőkkel, például hajkefével és fésűvel. A csillogás mögött a klasszikus Rolls-Royce mérnöki precizitás rejlik: a 6,2 literes V8-as motor sima és csendes vezetési élményt nyújt. Akár gyűjtemény részeként, akár használatban lévő luxusautóként tekintünk rá, az autó a Rolls-Royce páratlan minőségének és innovációjának időtálló bizonyítéka. Mint egyedülálló történelmi relikvia, betekintést nyújt Hollywood aranykorába és annak legnagyobb sztárjainak fényűző életébe – áll a leírásban.

Időnként felbukkan Gábor Zsazsa aranysárga Rolls-Royce-a

A Velvet 2012-ben arról írt, hogy eladó Gábor Zsazsa aranyozott Rolls-Royce-a, majd 2020-ban arról szóltak a hírek, hogy az autót február 7-én, Párizsban, a Rétromobile rendezvényen árverezik el. Akkor úgy becsülték, hogy az extravagáns kanárisága luxusjármű 80-140 ezer euróért találhat vevőre, ami mai árfolyamon számolva 30-50 millió forintot jelent. Ennél az árnál jóval többért, közel 120 millió forintért hirdetik most az autót Szombathelyen, hollandiai telefonszámmal.