október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gábor Zsazsa

1 órája

Szombathelyi hirdetésben találtuk meg Gábor Zsazsa Rolls-Royce-át!

Címkék#Gábor Zsazsa#Rolls-Royce#autó

Jelenleg két és félezernél is több vasi autós hirdetés van fenn a legnagyobb használtató hirdetési portálon, gondoltuk kikeressük a legolcsóbb és a legdrágább modelleket, aztán rábukkantunk Gábor Zsazsa egykori Rolls-Royce-ára.

Vaol.hu
Szombathelyi hirdetésben találtuk meg Gábor Zsazsa Rolls-Royce-át!

A legolcsóbb vasi autó címét egy forgalomból ideiglenesen kivont 2002-es Daewoo Matiz – ami a kilométeróra állása alapján akár nyolcszor is megkerülhette volna a Földet – és egy 2000-ben gyártott motorhibás, rozsdásodó Suzuki Swift nyerte, mindkettőt 50 ezer forintért árulják. Sokkal érdekesebb azonban a legdrágább Vasban meghirdetett autó esete, ez ugyanis egy 1961-es Rolls-Royce Silver Cloud II, amely Gábor Zsazsa, a legendás színésznőjé volt egykor.

Gábor Zsazsa és a legendás Rolls-Royce
Gábor Zsazsa és a legendás Rolls-Royce Forrás Facebook

Mint az a leírásból kiderül, az autó 1970-ben került a 20. század egyik legismertebb hollywoodi szexszimbólumának birtokába, amit 1978-ban a híres autótervező, George Barris (a Batmobil és a Knight Rider K.I.T.T.-jének tervezője) alakított át, aranyszínű fényezéssel, kéttónusú díszítéssel és finom csíkozással látta el az autót. Robb Rich üvegművész jóvoltából, az ablakokra virág- és pillangómotívumok kerültek, míg a hűtőrács és a Spirit of Ecstasy embléma 24 karátos arany bevonatot kapott.

A belső tér hasonlóan lenyűgöző: barna bőrrel bevont első üléspad, faborítású műszerfal, és hátul két luxusülés várja az utasokat lehajtható asztalokkal és rejtett kiegészítőkkel, például hajkefével és fésűvel. A csillogás mögött a klasszikus Rolls-Royce mérnöki precizitás rejlik: a 6,2 literes V8-as motor sima és csendes vezetési élményt nyújt. Akár gyűjtemény részeként, akár használatban lévő luxusautóként tekintünk rá, az autó a Rolls-Royce páratlan minőségének és innovációjának időtálló bizonyítéka. Mint egyedülálló történelmi relikvia, betekintést nyújt Hollywood aranykorába és annak legnagyobb sztárjainak fényűző életébe – áll a leírásban.

Időnként felbukkan Gábor Zsazsa aranysárga Rolls-Royce-a

A Velvet 2012-ben arról írt, hogy eladó Gábor Zsazsa aranyozott Rolls-Royce-a, majd 2020-ban arról szóltak a hírek, hogy az autót február 7-én, Párizsban, a Rétromobile rendezvényen árverezik el. Akkor úgy becsülték, hogy az extravagáns kanárisága luxusjármű 80-140 ezer euróért találhat vevőre, ami mai árfolyamon számolva 30-50 millió forintot jelent. Ennél az árnál jóval többért, közel 120 millió forintért hirdetik most az autót Szombathelyen, hollandiai telefonszámmal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu