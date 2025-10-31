1 órája
Kőszegi példakép – Gadó Áron példáján keresztül népszerűsítik a tűzoltó és mentő hivatást
Hivatása új életszemléletet adott neki, írja közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a kőszegi Gadó Áronról – az ő példáján keresztül népszerűsítik a tűzoltó és mentő hivatást, számolt be a Facebookon Kőszeg város oldala.
Gadó Áron tizenegy éves korában ifjúsági tűzoltóként csatlakozott a kőszegi tűzoltókhoz.
Fotó: VN/Gadó Áron archívuma
A segítő szakmák a „vérében” vannak, folyamatosan tanul, képezi magát, tudását igyekszik az utódoknak is átadni. Gadó Áron a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság önkéntes tűzoltója, főállásban mentőtechnikusként az Országos Mentőszolgálatnál dolgozik.
Gadó Áron kőszegi példakép
Gyerekkora óta arra készült, hogy családja nyomdokain halad, és olyan pályát választ, ahol bajbajutott embereken segíthet. Áron igazi példakép. A tűzoltóság és a mentőszolgálat egyaránt meghatározza mindennapjait, így jellemzik a fiatalt. Gadó Áron története a katasztrofavedelem.hu magazin 18-19. oldalán olvasható.