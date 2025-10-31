Kőszegi példakép – Gadó Áron példáján keresztül népszerűsítik a tűzoltó és mentő hivatást

A segítő szakmák a „vérében” vannak, folyamatosan tanul, képezi magát, tudását igyekszik az utódoknak is átadni. Gadó Áron a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság önkéntes tűzoltója, főállásban mentőtechnikusként az Országos Mentőszolgálatnál dolgozik.

Gadó Áron tizenegy éves korában ifjúsági tűzoltóként csatlakozott a kőszegi tűzoltókhoz.

Fotó: VN/ Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy/Vas VMKI

Gadó Áron kőszegi példakép

Gyerekkora óta arra készült, hogy családja nyomdokain halad, és olyan pályát választ, ahol bajbajutott embereken segíthet. Áron igazi példakép. A tűzoltóság és a mentőszolgálat egyaránt meghatározza mindennapjait, így jellemzik a fiatalt. Gadó Áron története a katasztrofavedelem.hu magazin 18-19. oldalán olvasható.

Gadó Áron 2021-ben az Országos Mentőszolgálat szombathelyi mentőállomásán lett mentőgépkocsi-vezető, később mentőápolóként dolgozott, jelenleg mentőtechnikus, mellette pedig továbbra is önkéntes tűzoltóként tevékenykedik Kőszegen.

Forrás: VN/Gadó Áron archívuma



