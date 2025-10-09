Garázdaság: sztrókot kapott a vádlott, mikor értesült az ügyéről!

Garázdaság vétsége és könnyű testi sértés miatt indult ügyben tartottak előkészítő ülést a Kőszegi Járásbíróságon csütörtökön délután. A vádirat szerint 2024 júliusában P. Zs. közterületen egy ötliteres, szélvédőmosó folyadékkal teli flakonnal egy nőt a fején megütött, majd egy férfire is rátámadt, akit nem talált el, ezért őt a kezével szorongatta. A vádlott kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartása – mellyel mindkét sértettnek könnyű sérüléseket okozott – alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

Miután a garázdaság ügyében indult eljárást az előészítő ülésen nem sikerült befejezni, Dr. Ávár Zsuzsanna bíró, január 13-ra tűzte ki a tárgyalás napját Fotó: Budai Dávid

A vádlott, a mindössze húsz percig tartó előkészítő ülésen nem ismerte el bűnösségét, azt állította, hogy a terhére rótt cselekményeket nem követte el, sőt, éppen a sértettek azok, akik őt folyamatosan zaklatták, közel egy éven keresztül provokálták.

Garázdasággal vádolták, sztrókot kapott

Állítása szerint, mikor értesült róla, hogy a mostani ügyben megvádolták, sztrókot kapott és 9 hónap betegszabadságra kényszerült. Kiderült az is, hogy P. Zs. korábban már volt büntetve egy vagyon elleni bűncselekmény ügyében és jelenleg is folyik ellene nyomozás kapcsolati erőszak miatt.

Dr. Ávár Zsuzsanna bíró elmondta, az ügyet a bíróság eredetileg büntetővégzéssel zárta volna, amelyben pénzbírságot szabtak ki a vádlottra, ám az ügyész, aki kevesellte a pénzbírság mértékét, és a vádlott, aki tagadta bűnösségét, tárgyalást akart, így az ügy január 13-án folytatódik.