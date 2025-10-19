Az évszázad gépeltérítése: a Szombathely felé tartó gép, ami sosem érkezett meg

A Budapest-Szombathely repülőjáratot eltérítették, Németországban szálltak le - mindez 1956. július 13-án történt. A gép végül a németországi Ingolstadtban ért földet. Ez volt az évszázad legnagyobb és leghíresebb magyar gépeltérítése. Az amerikai titkosszolgálat a landolást követően egyből megjelent a repülőtéren, hogy kihallgassa a politikai menedékjogot kérő magyarokat, a hazakívánkozóknak pedig megszervezze a visszautat.

Szombathelyre érkezett volna. Aztán megtörtént az évszázad legnagyobb és leghíresebb magyar gépeltérítése. Forrás: mult-kor.hu

Gépeltérítés: így tértek haza az utasok

Rubin Péter, a magyar Külügyminisztérium szóvivője arról tájékoztatott, a banditák által elrabolt Budapest-Szombathely repülőgépen tizenkilenc személy utazott: tizenöt utas és négyfőnyi személyzet. A hét bandita a levegőben hosszú és véres verekedés után hatalmába kerítette a gépet, majd leszállt Nyugat-Németországban. A bajorországi Ingolstadt melletti Machine repülőterén. A repülőgépen lezajlott csatának a hírek szerint tizenkét sebesültje van. A banditák közül is öten kórházban fekszenek. A velük szembeszállt becsületes utasok közt az eddigi értesülések szerint két súlyos sebesült van, az egyik dr. Elek, aki koponyaalapi törést és bordatörést szenvedett, a másik pedig Szántó György, akinek a feje tört be és a karja tört el a harcban. Jelenleg valamennyien az ingolstadti kórházban vannak - olvasható a korabeli tudósításban. A gép parancsnoka, Góré János pilóta sértetlen.

A történet a lábatlani cementgyár bokszklubjában kezdődött, ahol két huszonéves segédmunkás elhatározta, hogy bármi áron is, de elhagyja Magyarországot. Az egyikük Iszák Ferenc, aki korábban újságíró volt és szavai szerint „végképp csalódott a szocializmusban”, a másik Polyák György, aki korábban a Magyar Néphadsereg berepülőpilótája volt, de kulák származása miatt megbízhatatlannak minősítették és leszerelték. A diktatúrából kiábrándulva mindketten elkívánkoztak az országból. Iszák ismerte a vasfüggöny áttörhetetlenségét, ezért jutott eszébe a repülőgép. Az akcióhoz társakat kerestek: Iszák két nehézsúlyú ökölvívó tanítványát (Balla Józsefet és Kis Gábort) hívta meg, Polyák pedig két amatőr vitorlázórepülő pilótát (Pintér Károlyt és Jakabfy Józsefet) szervezett be, és velük tartott Iszák felesége is. Tisztában voltak a disszidálási terv rizikóival, Iszák csupán húsz százalék esélyt adott a sikernek. A mindenre elszánt csapatot azonban még ez a súlyos kockázat sem riasztotta vissza a terv végrehajtásától, készen álltak a bevetésre.

A Külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy a magyar kormány azonnal megtette a szükséges lépéseket a repülőgép személyzete és elhurcolt utasai érdekében. Tekintve, hogy Nyugat-Németországban nincsen m agyar követség, a Külügyminisztérium a frankfurti magyar kereskedelmi küldöttséget kérte meg, hogy siessen az Ingolstadtba szakadt m agyar csoport segítségére. A Magyar Népköztársaság berlini nagykövetsége haladéktalanul vízumot kért egy munkatársa számára, hogy Ingolstadtba küldhesse.

A Külügyminisztérium egyik osztályvezetője az események hírülvétele után azonnal Bécsbe utazott és ott jegyzéket adott át a bécsi nyugatnémet nagykövetnek.

A jegyzékben a magyar kormány megkérte a nyugatnémet kormányt, segítse elő az elhurcoltak hazatérését, adja vissza a Magyarország tulajdonát képező repülőgépet és adjon beutazási engedélyt a Külügyminisztérium említett osztályvezetőjének, hogy az felvehesse a kapcsolatot az elhurcoltakkal és segíthessen nekik a mielőbbi hazatérésben. A magyar kormány jegyzéke végül közölte a nyugatnémet kormánnyal, hogy a banditatámadással kapcsolatos magyarországi igazságügyi eljárás után a magyar kormány még visszatér az eset bűnügyi részére.

Akkor a repülőgép személyzetéhez a pilótán, másodpilótán, szerelőn, távírászon és a civilben utazó államvédelmi kísérőn kívül más nem tartozott, tehát az utasok egyharmada gépeltérítő volt. A repülőgép felszállása után az izgatottság nőttön-nőtt, mindannyiukban egyszerre ott munkált a siker vágya és a lebukás miatti szorongás, olyannyira, hogy Polyák György majdnem elszúrta az akciót. Éppen Komárom felett repültek, amikor felpattant, és elkiáltotta a jelszót: „Jé, ott van Győr!” Nagy szerencséjükre, az egyik utas száraz hangon azonnal kiigazította, hogy még csak Komárom felett járnak. A következő percek kínzó lassúsággal teltek, majd amikor a Li-2 valóban megérkezett Győr légterébe, Polyák György ismét felállt, és elkiáltotta a jelszót. Ennek elhangzása után a csapat tagjai elkezdték ütlegelni az utasokat, azt remélve, hogy köztük van a repülőgépeken − tudtukkal álruhában − utazó ávós kísérő. Hamarosan kiderült azonban, hogy Doktor Elek alhadnagy a pilótafülkében tartózkodott, és nem használta a fegyverét; később azt vallotta, hogy a várható tűzharcra tartogatta a töltényeket (a fegyverszakértői vizsgálat szerint azonban pisztolya feltehetően csütörtököt mondott). Tűzharc végül nem alakult ki, Polyákék leszerelték a pilótát és a biztonsági tisztet, és tíz perc alatt hatalmukba kerítették a gépet. Az irányítást megszerezve Polyák 300-400 méteres magasságban, a radarrendszert kikerülve navigált át a magyar-osztrák határon.

A következő percek kínzó lassúsággal teltek, majd amikor a Li-2 valóban megérkezett Győr légterébe, Polyák György ismét felállt, és elkiáltotta a jelszót. Ennek elhangzása után a csapat tagjai elkezdték ütlegelni az utasokat, azt remélve, hogy köztük van a repülőgépeken − tudtukkal álruhában − utazó ávós kísérő. Hamarosan kiderült azonban, hogy Doktor Elek alhadnagy a pilótafülkében tartózkodott, és nem használta a fegyverét; később azt vallotta, hogy a várható tűzharcra tartogatta a töltényeket (a fegyverszakértői vizsgálat szerint azonban pisztolya feltehetően csütörtököt mondott). Tűzharc végül nem alakult ki, Polyákék leszerelték a pilótát és a biztonsági tisztet, és tíz perc alatt hatalmukba kerítették a gépet. Az irányítást megszerezve Polyák 300-400 méteres magasságban, a radarrendszert kikerülve navigált át a magyar-osztrák határon.

A nyugati sajtó és rádió természetesen rendkívül bőven ismertette a gengszterfilm be való „szenzációt“.