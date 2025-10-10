75 éves a Gépipari és Informatikai Technikum - fotók

Egykori és jelenlegi gépiparis tanárok és diákok, a város és a vármegye vezetői jöttek össze pénteken az Agora Művelődési és Sportházban. - Hét és fél évtized éppen elég ok arra, hogy hálával gondoljunk a múltra, büszkeséggel tekintsünk a jelenre és közben bizakodva gondoljunk a jövőre - fogalmazott ünnepi beszédében Kovács Péter igazgató. Felidézte az intézmény történetét az első pillanatoktól kezdve, kiemelte a nagyobb mérföldköveket a névváltozásoktól kezdve az igazgatóváltásokon és új szakami tantárgyak bevezetésén át az épület fejlesztéséig, bővítéséig. - A Gépipariban nem csak a szakmai tudásra koncentrálunk, fontosnak tartjuk az általános műveltség fejlesztését is. Szeretnénk, ha a diákok jól is éreznék magukat az iskolában. Célunk, hogy olyan közösséget építsünk, amelyben a tudás, a nevelés és a közös élmények egyszerre vannak jelen. Ezt a szellemiséget kell tovább vinni – fogalmazott. Szólt arról is, sokadik éve öt osztályt indítanak évfolyamonként, a vállalatok pozitívan nyilatkoznak az itt végzett diákokról, és az infrastrukturális felszerelésük is megfelelő.

Kovács Péter, a Gépipari és Informatikai Technikum igazgatója idézte fel az intézmény történetét

Fotó: CSEH GABOR

A Gépipari és Informatikai Technikum ma is biztos alapokat ad

A zenével, verssel, tánccal tűzdelt gálán egykori hallgatók is felszólaltak. Kajtár László felidézte: mikor a Latinkába jelentkezett, már tudta: műszaki pályára szeretne menni. Itt olyan alapokat kapott – a jó tanárok jó szakmai tárgyakat oktattak – amelyek megalapozták a jövőjét. A diákoknak pedig azt üzente: – aki többet tud, többre jut. A Gépipari és Informatikai Technikumban ehhez épp jó helyen vannak. Horváth Sándor pedig úgy fogalmazott: - itt nemcsak oktattak, neveltek is bennünket. Kiemelte, a magas színvonalú tudás mellett megtapasztalhatták a műszaki alkotás örömét is – ez biztos alapot adott mindannyiuknak.