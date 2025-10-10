57 perce
75 éves a Gépipari és Informatikai Technikum - fotók
Nagyszabású gálával ünnepelte 75. évfordulóját a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Technikum pénteken. A sokak által csak Latinkaként ismert és emlegetett intézmény számos változáson ment át az elmúlt hét és fél évtizedben, de ami nem változott: gépiparisnak lenni több mint egy iskolába járni.
Fotó: CSEH GABOR
Egykori és jelenlegi gépiparis tanárok és diákok, a város és a vármegye vezetői jöttek össze pénteken az Agora Művelődési és Sportházban. - Hét és fél évtized éppen elég ok arra, hogy hálával gondoljunk a múltra, büszkeséggel tekintsünk a jelenre és közben bizakodva gondoljunk a jövőre - fogalmazott ünnepi beszédében Kovács Péter igazgató. Felidézte az intézmény történetét az első pillanatoktól kezdve, kiemelte a nagyobb mérföldköveket a névváltozásoktól kezdve az igazgatóváltásokon és új szakami tantárgyak bevezetésén át az épület fejlesztéséig, bővítéséig. - A Gépipariban nem csak a szakmai tudásra koncentrálunk, fontosnak tartjuk az általános műveltség fejlesztését is. Szeretnénk, ha a diákok jól is éreznék magukat az iskolában. Célunk, hogy olyan közösséget építsünk, amelyben a tudás, a nevelés és a közös élmények egyszerre vannak jelen. Ezt a szellemiséget kell tovább vinni – fogalmazott. Szólt arról is, sokadik éve öt osztályt indítanak évfolyamonként, a vállalatok pozitívan nyilatkoznak az itt végzett diákokról, és az infrastrukturális felszerelésük is megfelelő.
A Gépipari és Informatikai Technikum ma is biztos alapokat ad
A zenével, verssel, tánccal tűzdelt gálán egykori hallgatók is felszólaltak. Kajtár László felidézte: mikor a Latinkába jelentkezett, már tudta: műszaki pályára szeretne menni. Itt olyan alapokat kapott – a jó tanárok jó szakmai tárgyakat oktattak – amelyek megalapozták a jövőjét. A diákoknak pedig azt üzente: – aki többet tud, többre jut. A Gépipari és Informatikai Technikumban ehhez épp jó helyen vannak. Horváth Sándor pedig úgy fogalmazott: - itt nemcsak oktattak, neveltek is bennünket. Kiemelte, a magas színvonalú tudás mellett megtapasztalhatták a műszaki alkotás örömét is – ez biztos alapot adott mindannyiuknak.
75 éves a Gépipari és Informatikai TechnikumFotók: Cseh Gábor
Rettegi Attila, a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója személyes hangvételű köszöntőjében azt hangsúlyozta, a Gépipari folyamatosan igyekszik lépést tartani és lépést is tart a korszak kihívásaival. A helyi vállalatok igényeihez igazították képzéseiket, biztosítva a munkaerőpótlást. A duális képzés is egyre nagyobb szerepet kap az intézményben, hiszen már elvárás: a diákok valós munkakörülméyek között tanulják meg a szakmát. Ma már az az elv, a technikumok a szakirányú továbbképzésre sokkal jobban fel tudják felkészíteni a diákokat, a gépipari ezen elvásároknak is megfelel.
A gálaműsoron emlékplaketteket is átadtak, majd az iskola falain belül folytatódott a jubileumi rendezvény.