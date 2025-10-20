október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyitás

49 perce

Mától ismét várja vendégeit az ismert szombathelyi étterem

Címkék#Szombathely#Gerendás Vendéglőnek#éttermekkel

Hétfőtől újra nyitva az ismert hely.

Vaol.hu
Mától ismét várja vendégeit az ismert szombathelyi étterem

Ideiglenesen zárt csak be a Gerendás Vendéglő

Forrás: Facebook

Korábban több cikkben is foglalkoztunk Szombathely egyik kedvelt vendéglátóhelyének, a Gerendás Vendéglőnek sorsával. Az ideiglenes bezárásól is beszámoltunk, majd arról is, amikor a részleges megnyitásról tájékoztatták a vendégeket.

Gerendás Vendéglő
Ideiglenesen zárt csak be a Gerendás Vendéglő
Forrás: Facebook

Október elején jelentették be, hogy az ideiglenes bezárás után a hónap közepén hétköznaponként menüztetéssel várják majd a vendégeket. A teljes nyitást október 20-tól ígérték, tehát az étterem hétfőtől újra a megszokott módon várja majd a vendégeket.

Ideiglenesen zárt csak be a Gerendás Vendéglő - Korábban több cikkben is foglalkoztunk a sorban bezáró éttermekkel, üzletekkel

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu