Mától ismét várja vendégeit az ismert szombathelyi étterem

Korábban több cikkben is foglalkoztunk Szombathely egyik kedvelt vendéglátóhelyének, a Gerendás Vendéglőnek sorsával. Az ideiglenes bezárásól is beszámoltunk, majd arról is, amikor a részleges megnyitásról tájékoztatták a vendégeket.

Forrás: Facebook

Október elején jelentették be, hogy az ideiglenes bezárás után a hónap közepén hétköznaponként menüztetéssel várják majd a vendégeket. A teljes nyitást október 20-tól ígérték, tehát az étterem hétfőtől újra a megszokott módon várja majd a vendégeket.

