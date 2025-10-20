Nyitás
49 perce
Mától ismét várja vendégeit az ismert szombathelyi étterem
Hétfőtől újra nyitva az ismert hely.
Ideiglenesen zárt csak be a Gerendás Vendéglő
Forrás: Facebook
Korábban több cikkben is foglalkoztunk Szombathely egyik kedvelt vendéglátóhelyének, a Gerendás Vendéglőnek sorsával. Az ideiglenes bezárásól is beszámoltunk, majd arról is, amikor a részleges megnyitásról tájékoztatták a vendégeket.
Október elején jelentették be, hogy az ideiglenes bezárás után a hónap közepén hétköznaponként menüztetéssel várják majd a vendégeket. A teljes nyitást október 20-tól ígérték, tehát az étterem hétfőtől újra a megszokott módon várja majd a vendégeket.
Ideiglenesen zárt csak be a Gerendás Vendéglő - Korábban több cikkben is foglalkoztunk a sorban bezáró éttermekkel, üzletekkel
Ezt ne hagyja ki!Vége
2025.10.01. 15:45
Bezár a népszerű a őrségi étterem - megható bejegyzésben búcsúznak vendégeiktől
Ezt ne hagyja ki!Bezárások
2025.08.07. 11:32
Kedvenc helyeink, amik az elmúlt egy évben zártak be Vasban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre