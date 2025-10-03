Ideiglenesen bezárt
Októberben újranyit a szombathelyiek kedvelt étterme
Október elején rövid időre újra megnyit egy népszerű szombathelyi étterem. A Gerendás Vendéglő egyelőre hétköznapokon, menüztetéssel várja vendégeit.
Nemrégiben írtuk meg, hogy ideiglenesen bezárt a Gerendás Vendéglő, így a mostani nyitás a vendégek számára jó hír lehet.
Októberben újra kinyit a Gerendás Vendéglő
A szombathelyi étterem a közösségi oldalán tette közzé, hogy október 6. és 17. között hétköznapokon újra nyitva lesz. Ebben a két hétben 11 és 14 óra között várják vendégeiket, menüztetéssel. A megszokott nyitvatartással és a teljes étlappal október 20-án nyitnak ki.
