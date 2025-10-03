október 3., péntek

Októberben újranyit a szombathelyiek kedvelt étterme

Címkék#szombathely#Gerendás Vendéglő#újranyit

Október elején rövid időre újra megnyit egy népszerű szombathelyi étterem. A Gerendás Vendéglő egyelőre hétköznapokon, menüztetéssel várja vendégeit.

Polgár Patrícia

Nemrégiben írtuk meg, hogy ideiglenesen bezárt a Gerendás Vendéglő, így a mostani nyitás a vendégek számára jó hír lehet.

Újra kinyit a Gerendás Vendéglő
Fotó: VN-archív/Szendi Péter

Októberben újra kinyit a Gerendás Vendéglő

A szombathelyi étterem a közösségi oldalán tette közzé, hogy október 6. és 17. között hétköznapokon újra nyitva lesz. Ebben a két hétben 11 és 14 óra között várják vendégeiket, menüztetéssel. A megszokott nyitvatartással és a teljes étlappal október 20-án nyitnak ki.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
