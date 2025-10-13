október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összegzés

44 perce

Sok-sok fotón meséljük el, mi minden történt a hétvégén Vas vármegyében - galériák

Címkék#összegzés#Velemi Gesztenyenapok#hétvége

Ismét egy eseménydús hétvégén vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a történéseket. Fotósaink sok helyen jártak szerte a vármegyében.

Vaol.hu

Velemi Gesztenyenapok: ilyen volt a szombat

Fotók: Kóbor Szonja

Velemi Gesztenyenapok: közlekedés, torlódás

Fotók: Kóbor Szonja

Szüreti felvonulás Gencsapátiban

Fotók: Kóbor Szonja

Jótékonysági koncert a szombathelyi székesegyházban

Fotók: Unger Tamás

BDK: éjszaka a könyvtárban

Fotók: Kóbor Szonja

Szombathelyi szórakozóhelyen lépett fel Kozsó

Fotók: Kóbor Szonja

Gráczer György búcsúztatása

Fotók: Cseh Gábor

Roller és motor ütközött, két ember megsérült a balesetben Szombathelyen

Fotók: Horváth Istvánné

A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása a Szombathelyi Képtárban

Fotók: Szendi Péter

Kapcsolódó cikkeink:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu