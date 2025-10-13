Összegzés
44 perce
Sok-sok fotón meséljük el, mi minden történt a hétvégén Vas vármegyében - galériák
Ismét egy eseménydús hétvégén vagyunk túl, rengeteg fotón mutatjuk a történéseket. Fotósaink sok helyen jártak szerte a vármegyében.
Velemi Gesztenyenapok: ilyen volt a szombatFotók: Kóbor Szonja
Velemi Gesztenyenapok: közlekedés, torlódásFotók: Kóbor Szonja
Szüreti felvonulás GencsapátibanFotók: Kóbor Szonja
Jótékonysági koncert a szombathelyi székesegyházbanFotók: Unger Tamás
BDK: éjszaka a könyvtárbanFotók: Kóbor Szonja
Szombathelyi szórakozóhelyen lépett fel KozsóFotók: Kóbor Szonja
Gráczer György búcsúztatásaFotók: Cseh Gábor
Roller és motor ütközött, két ember megsérült a balesetben SzombathelyenFotók: Horváth Istvánné
A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió kiállítása a Szombathelyi KéptárbanFotók: Szendi Péter
