Mai évfordulók
31 perce

Sült gesztenye és jó zene a Fő téren – képeket hoztunk

#pálya#Fő téren#gyerek#lepény#kalács

Péntektől vasárnapig zenés gasztro-kulturális program csalogatja az érdeklődőket a Fő térre. A forró sült gesztenye mellé délután-este érkezik a „jó zene”.

Vaol.hu

Elektromos kiskocsi pálya várja a gyerekeket tízéves korig, a felnőttek finom ételeket és italokat kóstolhatnak. A gesztenye, rétes, kürtős kalács, lepény, forró tea és pálinka mellé pedig „jó zene” társul mindhárom nap délután-este, erről Szombathely ismert zenészei gondoskodnak. Fotósunk szombaton járt a helyszínen. 

Sült gesztenye a szombathelyi Fő téren.
Sült gesztenye is kapható a szombathelyi Fő téren.
Fotó: Kóbor Szonja

Sült gesztenye és jó zene a Fő téren: nézegessen képeket!

Sült gesztenye és jó zene a Fő téren

Fotók: Kóbor Szonja

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
