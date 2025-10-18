Program
Sült gesztenye és jó zene a Fő téren – képeket hoztunk
Péntektől vasárnapig zenés gasztro-kulturális program csalogatja az érdeklődőket a Fő térre. A forró sült gesztenye mellé délután-este érkezik a „jó zene”.
Elektromos kiskocsi pálya várja a gyerekeket tízéves korig, a felnőttek finom ételeket és italokat kóstolhatnak. A gesztenye, rétes, kürtős kalács, lepény, forró tea és pálinka mellé pedig „jó zene” társul mindhárom nap délután-este, erről Szombathely ismert zenészei gondoskodnak. Fotósunk szombaton járt a helyszínen.
Sült gesztenye és jó zene a Fő téren: nézegessen képeket!
Sült gesztenye és jó zene a Fő térenFotók: Kóbor Szonja
