Ízek, illatok

Gyűlik a tömeg, már most szinte megtelt a parkoló: berúgta az ajtót a Velemi Gesztenyenapok - fotók

Szombaton kora délután nyugodalmasan hömpölyög a tömeg Velemben. Délben megtartották a gesztenyenapok megnyitóját, folyamatosan érkeznek a látogatók a kissé szeles, de kellemes őszi időben. Velemi Gesztenyenapok, helyzetjelentés.

Fotó: Kóbor Szonja

A Velemi Gesztenyenapok minden évben nagy ünnep - most az időjárás is a kedvünkben jár. Kicsit fúj a szél, de jó a szabadban lenni a kellemes őszi időben. Ráadásul azt tapasztaljuk, hogy bár a parkoló szinte megtelt szombaton fél három magasságában, tumultus, türelmetlenkedés nincsen: egyenletesen hömpölyög a tömeg a gesztenyeillatban. Az ünnep vasárnap estig tart, sok programmal. 

Megkezdődött a Velemi Gesztenyenapok - helyzetjelentés

Fotók: Kóbor Szonja

 

 

