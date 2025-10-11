Gyűlik a tömeg, már most szinte megtelt a parkoló: berúgta az ajtót a Velemi Gesztenyenapok - fotók

A Velemi Gesztenyenapok minden évben nagy ünnep - most az időjárás is a kedvünkben jár. Kicsit fúj a szél, de jó a szabadban lenni a kellemes őszi időben. Ráadásul azt tapasztaljuk, hogy bár a parkoló szinte megtelt szombaton fél három magasságában, tumultus, türelmetlenkedés nincsen: egyenletesen hömpölyög a tömeg a gesztenyeillatban. Az ünnep vasárnap estig tart, sok programmal.