Gesztenyenapok: hatalmas a torlódás Velem felé - fotók

Ahogy arról korábban beszámoltunk, megkezdődött a Velemi Gesztenyenapok kétnapos programsorozata, ami igencsak közkedvelt eseménynek számít Vas vármegyében. Az ünnep vasárnap estig tart, sok programmal várják az érdeklődőket. Az érdeklődök pedig szombat délután meg is érkeztek szép számmal, fél három környékén már szinte megtelt a parkoló autókkal. Mivel az időjárás is nagyon kegyes a szervezőkhöz, ezért nem is csoda, ha sokaknak hétvégi programjukként terveztek a rendezvénnyel. Ékes bizonyítéka ennek az állításnak, hogy egyre többen érkeznek, a közlekedés pedig idővel elég döcögőssé vált a környéken, majdnem Kőszegszerdahely falu végéig áll a kocsisor, a forgalmat rendőrök irányítják. Néhány autós megunja a várakozást, és inkább visszafordul, de a többség kitart és araszol. A sok finámság és a friss gesztenyeillat minden bizonnyal kárpótol majd mindenkit a némi kellemetlenségért.