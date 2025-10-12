A Velemi Gesztenyenapokon jártunk, ahol tényleg minden a gesztenyéről szól – rengeteg fotó!

Szinte percre pontosan 14.00 órakor érkezünk meg szombaton a 32. Velemi Gesztenyenapokra, a parkolónak kikiáltott kaszáló szépen meg van telve, de azért simán akad helyünk. A rend kedvéért megkérdezzük azért, hogy nincs-e parkoló esetleg feljebb is, persze nincs és tudjuk is mi ezt, de így valahogyan jobban esik az embernek, már tarthatja magát kicsit a körülmények áldozatának. Aki viszont Velembe látogatott ezen a napon, inkább szerencsésnek érezhette magát, délelőtt még ugyan jobbára felhős volt az ég, délutánra kisütött a nap. Kellemes melegben baktatunk föl az utcán és csak úgy kapkodjuk a fejünket, mert van minden, ami gesztenyés, csak éppen gesztenye nincs (legalábbis egyelőre).

Velemi Gesztenyenapok: Bíró László (balra) kétszáz kiló gesztenyével készült szombatra Fotó: Kóbor Szonja

A gesztenyepálinka 1.200, a gesztenyepüré egy százassal több, a gesztenyés lángos meg kétszázzal, a gesztenyés sörért 2.500-at kell fizetni. Azért nem gesztenyés minden, a velős pirítós, a dödölle, az őzpörkölt és a kötelező langalló garantáltan gesztenyementes. Sok a mézárus és sokan kínálják a kézműves szappanokat is, de van itt bőrös, sajtos, hentes, virágos, lehet kapni plüsslibát és libakolbászt, fakanalat, babfőző cserepet, virágot, meg apró szerencsemalacot kétszázért. Akad őrségi tökmagolajos és lekváros, de még a németül beszélő turisták sem mennek ritkaságszámba.