A Velemi Gesztenyenapokon jártunk, ahol tényleg minden a gesztenyéről szól – rengeteg fotó!
Sokan látogattak ki szombaton Velembe, de a legtöbben inkább csak nézelődtek. A gesztenyenapon sörből, püréből és lángosból is találtunk gesztenyést, sőt néhány háznál még gesztenyét is sütöttek.
Fotó: KSZ
Szinte percre pontosan 14.00 órakor érkezünk meg szombaton a 32. Velemi Gesztenyenapokra, a parkolónak kikiáltott kaszáló szépen meg van telve, de azért simán akad helyünk. A rend kedvéért megkérdezzük azért, hogy nincs-e parkoló esetleg feljebb is, persze nincs és tudjuk is mi ezt, de így valahogyan jobban esik az embernek, már tarthatja magát kicsit a körülmények áldozatának. Aki viszont Velembe látogatott ezen a napon, inkább szerencsésnek érezhette magát, délelőtt még ugyan jobbára felhős volt az ég, délutánra kisütött a nap. Kellemes melegben baktatunk föl az utcán és csak úgy kapkodjuk a fejünket, mert van minden, ami gesztenyés, csak éppen gesztenye nincs (legalábbis egyelőre).
A gesztenyepálinka 1.200, a gesztenyepüré egy százassal több, a gesztenyés lángos meg kétszázzal, a gesztenyés sörért 2.500-at kell fizetni. Azért nem gesztenyés minden, a velős pirítós, a dödölle, az őzpörkölt és a kötelező langalló garantáltan gesztenyementes. Sok a mézárus és sokan kínálják a kézműves szappanokat is, de van itt bőrös, sajtos, hentes, virágos, lehet kapni plüsslibát és libakolbászt, fakanalat, babfőző cserepet, virágot, meg apró szerencsemalacot kétszázért. Akad őrségi tökmagolajos és lekváros, de még a németül beszélő turisták sem mennek ritkaságszámba.
Velemi Gesztenyenapok: ilyen volt a szombatFotók: Kóbor Szonja
Velemi Gesztenyenapok: 200 kiló gesztenye, csak legyen, aki elvigye!
Az első gesztenyesütővel csak a kultúrház után találkozunk. A szigorúan keményfákkal teletömött lángoló katlan fölött jól láthatóan gyakorlott kezek dobálják, forgatják a gesztenyét és nem lehet panasz a füstre sem. A termésre viszont sajnos igen. Az aszály itt sem segítette a termést, ráadásul a hegyen még inkább igaz, ha zúdul a csapadék, az nem beszívódik, hanem tovább fut a földön. A lehullott termésen pedig osztozkodni kell az erdő vadjaival, az állatok akár egy este alatt kipucolják a fák tövét, így ha nincsenek résen a velemiek, hiába indulnak gyűjteni. Gesztenyéből azért persze nincsen hiány, Bíró László például csak szombatra 200 kilóval készült. És hogy elfogy-e mind? Ki tudja? Sok a vendég, de sok köztük a nézelődő és mi tagadás, valóban kevés kézben lehet látni vásárfiát. Azok az idők pedig már amúgy is elmúltak amikor Lukácsházáig állt a kocsisor.
Vörös Erika Szekszárdról érkezett, idén már nem először. Korábban ilyenkorra a kis üveges pálinkáiból már régen kifogyott, most viszont van belőlük még bőven, szép adag forralt borral is készült, azt meg a nyárias idő miatt nem viszik, egyedül a must fogy szépen, abból inni akar mindenki. Mi kihagyjuk. Fél négy van, már a parkoló felé igyekszünk, ilyenkor a lejtő aljára már nem süt be a nap. Visszatekintve, a domb tetején még napfényben hullámzik a tömeg, de itt lenn már árnyék van, ennek megfelelően hűvösebb is jóval és mintha a szél is jobban fújna, most már nem bánjuk, hogy hoztunk pulcsit. Azt meg főleg nem, hogy nem az érkezők között vagyunk, mert akkor ott állnánk mi is, a majdnem a Kőszegszerdahely tábláig álló kocsisorban.
- Aki kihagyta a szombatot, az vasárnap még szépíthet, a velemiek közül négy-öt család ma is biztosan süti majd a gesztenyét, de ott vannak még a máshonnan érkező gesztenyesütők, értik a mesterséget ők is. Aki pedig elkerülné a tömeget, viszont gesztenyézne egyet szívesen, bátran próbálkozzon egy másik hétvégén, tömeg már garantáltan nem lesz, sült gesztenyére viszont jó esélye van, a velemiek ugyanis amíg tart a szezon, nehezen állják meg, hogy hétvégente ne süssenek egy kis gesztenyét.