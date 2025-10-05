Világhírű lett a vasi gólya, 117 éve ő az első, aki eddig jutott

Újabb remek hír érkezett kőszegi mentőközpontunk egyik védencéről! Néhány napja kaptuk az értesítést, hogy július közepén Franciaország déli részén, a Rhone-folyónál fekvő Montélimar városánál (légvonalban 965 km-re Kőszegtől) figyelték meg egy fehér gólyánkat, amely az idei évben jött világra a Chernel-kert gólyaudvarában, tartósan röpképtelen gólyáink földre épült fészkében - olvasható az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Kiemelték, az adatot az teszi igazán különlegessé, hogy a magyar madárgyűrűzés éves történetében ez az első alkalom, hogy Franciaországban került meg egy magyar gyűrűs fehér gólya.

Gólya: Újabb remek hír érkezett kőszegi mentőközpont egyik védencéről

Forrás: André Aubenas

Ez már nem az első olyan, munkatársaik által jelölt gólyákhoz kötődő megfigyelés, amely arra enged következtetni, hogy a hazánkban költő gólyák többségével ellentétben a nyugati határ mentén élő példányok nem ritkán valamelyik nyugat-európai, a Gibraltári-szoros vagy az olasz csizma felé vezető vonulási útvonalat választják Afrika eléréséhez.

Gólya: egyedi kódot kapnak a madarak

Mint azt korábban, a Bükön tartott gólyagyűrűzés után megírtuk, a gyűrűn egyéni kód van, ha később bárhol leolvassák, pontosan lehet tudni, hol és mikor kelt. Vasban egy jó ideje tart már a gólyagyűrűzés, amikor a madarak megérkeznek, pontosan tudható, honnan jöttek, az átlagos távolság a kelési hely és a költésnek kiválasztott fészek között 180 kilométer. Van olyan madár, amelyik Csehországban, Szlovákiában, Németországban kelt, és választott magyar fészket.