Világhírű lett a vasi gólya, 117 éve ő az első, aki eddig jutott
Kőszegen kelt ki a madár. Vasban egy jó ideje tart már a gólyagyűrűzés, amikor a madarak megérkeznek, pontosan tudható, honnan jöttek, az átlagos távolság a kelési hely és a költésnek kiválasztott fészek között 180 kilométer.
Újabb remek hír érkezett kőszegi mentőközpontunk egyik védencéről! Néhány napja kaptuk az értesítést, hogy július közepén Franciaország déli részén, a Rhone-folyónál fekvő Montélimar városánál (légvonalban 965 km-re Kőszegtől) figyelték meg egy fehér gólyánkat, amely az idei évben jött világra a Chernel-kert gólyaudvarában, tartósan röpképtelen gólyáink földre épült fészkében - olvasható az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán. Kiemelték, az adatot az teszi igazán különlegessé, hogy a magyar madárgyűrűzés éves történetében ez az első alkalom, hogy Franciaországban került meg egy magyar gyűrűs fehér gólya.
Ez már nem az első olyan, munkatársaik által jelölt gólyákhoz kötődő megfigyelés, amely arra enged következtetni, hogy a hazánkban költő gólyák többségével ellentétben a nyugati határ mentén élő példányok nem ritkán valamelyik nyugat-európai, a Gibraltári-szoros vagy az olasz csizma felé vezető vonulási útvonalat választják Afrika eléréséhez.
Gólya: egyedi kódot kapnak a madarak
Mint azt korábban, a Bükön tartott gólyagyűrűzés után megírtuk, a gyűrűn egyéni kód van, ha később bárhol leolvassák, pontosan lehet tudni, hol és mikor kelt. Vasban egy jó ideje tart már a gólyagyűrűzés, amikor a madarak megérkeznek, pontosan tudható, honnan jöttek, az átlagos távolság a kelési hely és a költésnek kiválasztott fészek között 180 kilométer. Van olyan madár, amelyik Csehországban, Szlovákiában, Németországban kelt, és választott magyar fészket.