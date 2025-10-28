október 28., kedd

Nolen és Bence Vas vármegye legfiatalabb ikerpárja - bemutatjuk az új jövevényeket

Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt héten Szombathelyen.

Gosztom István és Busits Adrienn fiai: Nolen és Bence (ikrek), Sásdi Dániel és Görcsi Zsuzsanna Vivien fia: Lénárd, Bincze András és Horváth Brigitta leánya: Sára Rozina, Horváth Szabolcs és Horváth Evelyn fia: Előd, Orsós Balázs és Dégi Ildikó fia: Balázs, Krizsán Levente István és Mikola Bettina fia: Ádin, Hencsei Tamás és László Georgina fia: Donát, Ávár László és Verasztó Vivien leánya: Nina, Németh Gergő Tamás és Simon Anna fia: Botond, Preiczer István és Molnár Fanni leánya: Bella, Vigh Barbara fia: Delánó, Kiss Dániel és Teffer Anita Ágota fia: Bendegúz, Savanyó Ádám Adrián és Takács Kata leánya: Zoé, Horváth Csaba és Lente Zsuzsa fia: Hunor, Demcsák Bálint és Zabundia Adrien leánya: Liliána, Németh Csongor és Steller Anett leánya: Fanni, Somogyi Zsolt és Takács Barbara fia: Bende, Tomity Martin László és Derdák Bettina fia: Eliot, Csákány Zsolt és dr. Vecsei Anna fia: Vilmos, Kovács Ervin és Csordás Judit fia: Zorán, Piskor Péter István és Hantó Evelin fia: Kende, Esztergályos Gábor és Papp Tímea leánya: Hanna, Ments Imre és Lakner Melinda Éva leánya: Cintia Mia, Bódis Csaba és Erdei Brigitta Timea leánya: Emília, Hegedűs János és Csibi-Kuti Eszter Katalin fia: Benjamin, Holló Krisztián és Csuzdi Martina fia: Kristóf, Deé Gábor Balázs és Iván Regina Krisztina fia: Botond.

